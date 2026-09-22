오는 26일 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 추석을 맞은 출연진의 모습이 그려진다. / 사진 제공=KBS2

오는 26일 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 추석을 맞은 출연진의 모습이 그려진다. / 사진 제공=KBS2

박서진이 아버지를 위해 30년 만에 할머니의 제사를 지낸다.오는 26일 방송되는 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 추석을 맞은 출연진의 모습이 그려진다.최근 공개된 예고편에서 박서진의 아버지는 세상을 떠난 어머니를 떠올렸다. 침대에 누운 채 박서진·박효정 남매에게 "너희 할머니는 좋은 데를 갔을까?"라고 물은 그는 "너희 할머니를 한 번이라도 만나보는 게 소원이다"라고 말했다.아버지의 이야기를 들은 박서진은 삼천포 바다로 향한다. 할머니의 유해가 뿌려졌던 바다에서 아버지와 함께 선상제를 지내기로 한 것.박서진 가족이 할머니의 제사를 지내는 것은 30년 만이다. 이날 박서진의 아버지는 세상을 떠난 어머니에게 미처 전하지 못했던 이야기도 꺼낼 예정이다.은가은과 박현호 부부의 명절 풍경도 공개된다. 두 사람은 딸 서원이 태어난 뒤 처음 맞는 명절을 맞아 생후 200일 된 딸과 함께 은가은의 고향인 김해를 찾는다.이날 은가은의 어머니도 '살림남'에 처음 출연한다. 딸 가족을 역까지 마중 나온 그는 손녀를 반겼지만 집에 도착한 서원이가 기침을 시작하면서 은가은과 육아 문제를 두고 의견 차이를 보인다.대화 도중 은가은은 어머니에게 "엄마가 이렇게 관심이 많은 줄 몰랐네"라고 속마음을 털어놓는다. 이후 모녀 모두 눈물을 보였다고 해 두 사람이 어떤 이야기를 나눴을지 주목된다.추석 특집 녹화에는 MC 은지원과 이요원을 비롯해 박서진·박효정 남매, 환희, 박현호 등이 한복을 입고 참여했다.'살림남'은 아시안게임 중계 여파로 이번 주에 한해 편성 시간을 옮겨 오는 26일 오후 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr