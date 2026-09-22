22일 오전 서울시 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌 2' 의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 기안84, 김연경, 이준호와 연출을 맡은 이소민 PD, 김지현 PD가 참석했다. / 사진=송이채 기자

22일 오전 서울시 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌 2' 의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 기안84, 김연경, 이준호와 연출을 맡은 이소민 PD, 김지현 PD가 참석했다. / 사진=송이채 기자

방송인 기안84가 '대환장 기안장 시즌2'를 시작하며 느낀 부담감을 고백했다.22일 오전 서울시 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌 2' 의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 기안84, 김연경, 이준호와 연출을 맡은 이소민 PD, 김지현 PD가 참석했다.넷플릭스 '대환장 기안장 시즌2'는 기안적 낭만이 가득한 대관령 기안장에서 기안84, 김연경, 이준호, 카즈하가 숙박객과 펼치는 기상천외한 신개념 민박 버라이어티다.이날 기안84는 직접 상상했던 기안장을 실제로 운영하면서 예상보다 큰 부담을 느꼈다고 밝혔다. 그는 "상상까지는 즐거운데 실제로 이걸 구현했다는 것에 당황했다. 머릿속으로는 동화 같은 세상에 들어가면 어떨까 싶었는데 막상 지내보니 동화는 아니더라"며 "불편한 것도 굉장히 많고 힘든 것도 많았다"고 말했다.이어 기안84는 "오히려 당황스러웠던 건 정말 쉽지 않은데 직원들이 버티면서 일을 해나가는 모습이었다. 힘들어서 도망가고 싶은 마음이 들었을 텐데 끝까지 묵묵하게 해준 게 감사하기도 하고 당황스럽기도 했다"고 덧붙였다.촬영 초반에는 즐길 여유도 없었다. 기안84는 "저는 진짜 힘들어서 울고 싶었다. 그렇다고 그럴 수는 없었다"고 털어놨다. 이어 "초반에는 즐기는 마음보다 걱정이 많이 컸다. 3~4일 정도 됐을 때 숙박객 한 분이 '표정이 왜 이렇게 어둡냐'고 하더라. 제가 즐기질 못했다"고 당시를 떠올렸다.숙박객들의 안전부터 방송의 재미까지 신경 쓸 일이 많았다고 했다. 기안84는 "떨어지면 어떡하지, 해준 음식을 먹고 탈이 나면 어떡하지 하는 걱정이 있었다. 컴플레인이 들어올 수도 있으니까 걱정됐다"고 말했다. 그러면서 "이게 방송으로 나갔을 때 재미있을까 하는 걱정도 컸던 게 사실이다. 부담이 됐다"며 "4일이 지난 뒤부터는 많이 풀렸던 것 같다"고 설명했다.'대환장 기안장 시즌2'는 22일 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr