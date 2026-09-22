22일 오전 서울시 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌 2' 의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 기안84, 김연경, 이준호와 연출을 맡은 이소민 PD, 김지현 PD가 참석했다. / 사진=송이채 기자

22일 오전 서울시 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌 2' 의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 기안84, 김연경, 이준호와 연출을 맡은 이소민 PD, 김지현 PD가 참석했다. / 사진=송이채 기자

방송인 기안84가 김연경과 함께 촬영을 마친 소감을 전했다.22일 오전 서울시 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌 2' 의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 기안84, 김연경, 이준호와 연출을 맡은 이소민 PD, 김지현 PD가 참석했다.넷플릭스 '대환장 기안장 시즌2'는 기안적 낭만이 가득한 대관령 기안장에서 기안84, 김연경, 이준호, 카즈하가 숙박객과 펼치는 기상천외한 신개념 민박 버라이어티다.새로운 멤버들과의 호흡에 대해 이야기 했다. 기안84는 "4일 정도 지나니까 합이 나온 것 같다. 사실 9박 10일 동안 같이 먹고 자고 살기 때문에 결국에는 인간의 연민적인 것들이 나오더라" 고 입을 열었다.이어 기안84는 "서로 부딪히는 데에서 그런 데에서 직원분들과 가까워지지 않았나 싶다. 비가 온 뒤 땅이 굳는다고 그런 마음이었던 것 같다. 김연경님이 저희를 잘 이끌어주더라. 이렇게 단체생활 잘하는 사람은 본 적이 없는 것 같다. 유도리 있게 잘 이끌어줘서 연경님의 품안에서 최선을 다하려고 노력한 이번 시즌이지 않았나 싶다"고 덧붙였다.그러면서 기안84는 "제가 오해를 하고 있었는데 소녀같은 면도 있고 연경님에 대한 카리스마나 이런 우려했던 점들 때문에 제가 움츠러들줄 알았는데 가장 의지를 많이 했던 것 같다. 지금은 편해졌다. 원래는 눈을 못 마주쳤는데 지금은 편해졌다"고 말해 웃음을 자아냈다.이를 듣던 김연경은 "아무래도 거짓말을 얘기하려고 하다 보니까 얘기가 안 나온 것 같다"며 "방금 지어낸 것 같다. 시즌1을 너무 재밌게 봐서 걱정을 많이 했다. (이)준호도 카즈하도 성실히 자기 일들을 도맡아서 할 수 있는 친구들이었기 때문에 잘 맞았던 것 같고 우리끼리 얘기하는 시간이 있었는데 서로에 대한 깊은 얘기를 하면서 친해지지 않았나 싶다. 9박 10일을 함께 해서 힘든 점도 있었는데 지금은 너무 좋은 추억으로 남은 것 같다"고 말했다.'대환장 기안장 시즌2'는 22일 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr