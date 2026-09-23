배우 서강준의 의외의 '반전 포인트'가 SNS에서 주목받고 있다./사진=SNS 갈무리

배우 서강준의 의외의 '반전 포인트'가 SNS에서 주목받고 있다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

배우 서강준의 의외의 '반전 포인트'가 SNS에서 주목받고 있다. 가지런한 윗니와 달리 다소 고르지 않은 아랫니 치열이 포착되면서 팬들 사이에서는 오히려 친근한 매력이라는 반응이 이어졌다.최근 한 온라인 커뮤니티에는 서강준의 치열을 조명한 게시물이 올라왔다. 앞서 서강준은 유튜브 채널 '요정재형'에 출연해 근황을 전했고, 방송 이후 그의 외모가 다시 한번 화제를 모았다.일부 팬들은 서강준의 아랫니에 주목했다. 공개된 장면에서 윗니는 비교적 가지런하지만 아랫니는 고르지 않은 모습이었다. 평소 그의 외모에 가려 쉽게 눈에 띄지 않았던 부분이 뒤늦게 관심을 끈 것. 누리꾼은 "이목구비 보느라 전혀 몰랐다", "얼굴 변하니까 교정 금지", "잘생기면 저런 것도 매력이다", "인간미 하나쯤은 있으면 좋다", "얼굴 보느라 이빨까지 볼 여력이 없다" 등의 반응을 남겼다.서강준은 현재 KBS2 '너 말고 다른 연애'에서 안은진과 10년을 함께한 연인으로 호흡을 맞추고 있다. 익숙했던 연인이 낯선 감정과 마주하면서 벌어지는 이야기를 그린 현실 공감 멜로드라마다. '너 말고 다른 연애'는 매주 토, 일요일 오후 9시 20분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr