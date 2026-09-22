가수 김다현과 린은 '현역가왕2'에 함께 출연했다. / 사진=텐아시아DB

가수 김다현이 심수봉에게 직접 사과받았다고 밝힌 가운데, 린이 공개적으로 김다현을 응원했다.김다현은 지난 21일 자신의 SNS를 통해 "심수봉 선생님과 직접 통화도 했고 선생님께서 직접 사과의 말씀도 해주시고 격려도 따뜻한 위로도 해주셨다"고 전했다. 이어 "팬님들 이번 일로 속상하시고 걱정하셨죠. 저는 마음 잘 추스를 테니 걱정 마시고 우리 밝은 모습으로 만나요"라고 덧붙였다.해당 게시물에는 김다현을 향한 가수 린의 응원 댓글도 달려 눈길을 끌었다. 린은 "최고 멋진 우리 다현. 맨날맨날 언니를 울리는 감성 여왕 김다현 사랑해요"라며 애정을 표현했다. 두 사람은 '현역가왕2'에 함께 출연해 인연을 맺었다.한편 김다현은 지난 20일 전북 진안군에서 열린 '제10회 진안고원 트로트페스티벌'에 출연했다가 심수봉으로부터 공개적인 비판을 받았다. 김다현의 공연 직후 무대에 오른 심수봉은 그를 겨냥해 "앞에 노래 부른 여자", "젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 아가씨인 것 같다", "내 앞에 저 선수는 앞으로 내보내지 말아달라"고 말해 논란을 빚었다.논란이 확산되자 심수봉은 소속사를 통해 "말 그대로 실언을 했다"며 "앞 순서 가수가 정확히 누구인지 몰랐고 특정인을 망신 주기 위해 한 말은 절대 아니었다"고 고개를 숙였다. 이후 심수봉은 김다현과 직접 통화해 사과의 뜻을 전한 것으로 알려졌다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr