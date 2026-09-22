윤경호의 '타짜' 시리즈 출연 이력이 화제가 되고 있다. / 사진제공=CJ ENM, 싸이더스

윤경호의 '타짜' 시리즈 출연 이력이 화제가 되고 있다. / 사진제공=CJ ENM, 싸이더스

영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(감독 최국희)의 윤경호가 12년 만에 '타짜' 시리즈에 다시 등장한다. '타짜: 신의 손'에서 당구장 도박꾼으로 짧게 얼굴을 비쳤던 그는 이번에는 이야기의 시작과 끝을 잇는 국제적인 해결사로 돌아왔다.'타짜: 벨제붑의 노래'에서 윤경호는 베트남에서 장태영(변요한 분)의 목숨줄을 쥔 국제적인 해결사 조중환 역을 맡았다. 영화를 먼저 관람한 관객들 사이에서는 윤경호의 과거 '타짜' 시리즈 출연 이력이 새삼 화제를 모으고 있다.윤경호는 2014년 개봉한 '타짜: 신의 손'에서 당구장 도박꾼 역으로 짧게 등장했다. 12년이 흐른 뒤 같은 시리즈에 전혀 다른 배역으로 다시 합류한 것. 당시 스쳐 지나가는 역할이었다면 이번에는 작품의 시작과 끝을 잇는 주요 인물로 비중도 커졌다. 이를 알아본 관객들은 "당구장에서 도박하다 왜 베트남으로 넘어갔냐"는 등의 반응을 보이며 두 캐릭터를 연결하는 재미를 더하고 있다.윤경호 역시 두 작품에 모두 출연하게 된 인연을 남다르게 여기고 있다. 최근 열린 VIP 시사회 무대인사에서 그는 '타짜: 신의 손'과 '타짜: 벨제붑의 노래'에 모두 출연하게 된 인연이 특별하다며 관객들에게 자신의 모습을 눈여겨봐 달라고 당부했다.윤경호가 연기한 조중환은 청부를 받아 뒤처리를 도맡으며 아브라함(문지훈 분)을 수하로 둔 인물이다. 장태영과 박태영(노재원 분)의 인생을 뒤바꿀 결정적인 열쇠를 쥐고 있다.출연에는 최국희 감독의 적극적인 제안이 있었다. 윤경호는 최 감독에게 장문의 문자를 받은 뒤 작품 출연을 결정했다. 조중환이 작품의 시작과 끝을 책임지는 중요한 인물인 만큼 이 역할을 꼭 맡아줬으면 좋겠다는 제안에 반가움과 동시에 무거운 책임감을 느꼈다고 밝힌 바 있다.캐릭터의 말투에도 윤경호의 아이디어가 반영됐다. 올백으로 머리를 넘긴 분장을 처음 마주한 그는 이북에서 베트남으로 넘어온 인물이라는 설정을 떠올렸다. 이를 최 감독에게 제안했고, 평양과 평안도 방언을 접목해 조중환만의 말투를 완성했다.12년 전 '타짜: 신의 손'에서 짧게 등장했던 윤경호는 '타짜' 시리즈의 마지막 작품에서 한층 비중 있는 인물로 돌아오게 됐다.'타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영과 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이는 범죄 영화다. 허영만 원작 만화 시리즈의 마지막 편을 영화화한 작품으로 오는 23일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr