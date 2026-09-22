사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 배우 박해일이 탕웨이의 반전 일상을 공개했다.22일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 '배우 유해진과 박해일이 출연했다.이날 장도연이 박해일의 집에 텃밭이 있다는 이야기를 꺼내자, 박해일은 배우 탕웨이와의 만남을 계기로 텃밭을 가꾸게 됐다고 밝혔다. 두 사람은 박찬욱 감독의 영화 '헤어질 결심'에서 함께 호흡을 맞췄다.박해일은 탕웨이가 작품에 캐스팅된 뒤 박찬욱 감독과 함께 그를 보러 갔던 때를 떠올렸다. 그는 "탕웨이 씨가 캐스팅됐으니까 보러 가자고 하셔서 갔다"고 말했다.탕웨이에 대해 갖고 있던 첫인상은 화장품 광고에서 본 세련되고 모던한 이미지였다. 하지만 실제로 만난 탕웨이는 예상과 완전히 다른 모습이었다. 박해일은 "그렇게 생각하고 갔는데 웬걸, 가자마자 몸빼바지 입고 밭 갈고 있는 거다"고 말해 웃음을 안겼다.밀짚모자까지 쓴 채 텃밭을 가꾸고 있던 탕웨이는 직접 수확한 농작물로 음식도 대접했다고 한다. 박해일은 "자기가 수확한 농작물로 음식도 해주고, 나도 한번 해봐야겠다고 생각했다"고 전했다. 화려한 스크린 속 모습과 달리 소박하고 부지런한 일상으로 살고 있던 탕웨이의 반전 매력이 눈길을 끌었다.탕웨이의 텃밭을 본 뒤 박해일도 직접 농사에 도전했다. 그는 상추와 대파를 심는 것으로 시작해 케일도 키워봤다고 밝혔다. 특히 애플민트를 가장 잘 키웠다며 남다른 뿌듯함을 드러냈다.농사 이야기를 듣던 유해진은 적극적으로 공감했고, 박해일은 "형, 나랑 좀 비슷하다"며 반가워했다.한편 탕웨이는 2014년 김태용 감독과 결혼했다. 그는 영화 '색, 계', '만추', '헤어질 결심' 등에서 인상 깊은 연기를 선보이며 국내외 관객들의 사랑을 받고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr