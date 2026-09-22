‘아들 2명’ 김나영, 친부랑도 이러기 힘든데…재혼 잘한 스타 1위

방송인 김나영이 재혼 후 시아버지와 다정한 모습을 공개했다.김나영은 최근 자신의 SNS에 "시아버지와 그냥 걸었어. 노필터에서 보신 분 손"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 김나영이 남편 마이큐의 아버지와 나란히 앉아 있는 모습이 담겼다. 노란색 상의를 입은 김나영은 시아버지의 어깨에 자연스럽게 머리를 기대고 환하게 미소 지었다. 시아버지 역시 김나영의 어깨를 감싸며 다정한 분위기를 자아냈다.김나영은 2021년부터 가수 겸 화가 마이큐와 공개 열애를 이어오다 지난해 10월 3일 결혼식을 올렸다. 두 사람의 결혼식에는 김나영의 두 아들도 함께했으며, 마이큐의 아버지는 직접 축사를 맡았다.앞서 김나영은 2015년 비연예인 남성과 결혼해 두 아들을 뒀으며 2019년 이혼했다. 이후 마이큐와 4년간 교제한 끝에 재혼했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr