'100일의 거짓말: 비밀문서'가 방송된다. / 사진제공=tvN

'100일의 거짓말: 비밀문서'가 방송된다. / 사진제공=tvN

'100일의 거짓말'이 첫 방송을 일주일 앞두고 시청자들을 먼저 만난다.tvN 새 토일드라마 '100일의 거짓말'은 다음 달 3일 스페셜 방송 '100일의 거짓말: 비밀문서'를 편성했다. 본 방송은 일주일 뒤인 10월 10일 시작한다.'100일의 거짓말'은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 만나면서 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. '낭만닥터 김사부' 시리즈와 '이상한 변호사 우영우'를 연출한 유인식 감독과 '브람스를 좋아하세요?'를 집필한 류보리 작가가 함께한다. 배우 김유정, 박진영, 김현주, 이무생, 진선규가 출연한다.23일 공개된 '100일의 거짓말: 비밀문서' 포스터와 1차 예고 영상에는 다섯 배우가 드라마 세트장에서 미션을 수행하는 모습이 담겼다. 이들은 "조선총독부에 숨겨진 비밀문서를 찾아라"라는 지령을 받고 세트장 곳곳을 돌아다니며 비밀문서를 찾는다.스페셜 방송에서는 배우들이 직접 작품과 자신이 맡은 캐릭터를 소개한다. 실제 촬영 세트를 배경으로 미션을 수행하면서 본 방송에 등장할 공간과 작품의 설정도 미리 공개할 예정이다.'100일의 거짓말: 비밀문서'는 10월 3일 오후 10시 30분에 방송된다. '100일의 거짓말'은 일주일 뒤인 10월 10일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr