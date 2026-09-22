가수 겸 배우 아이유와 방송인 박지윤이 비슷한 식단을 공유했다. / 사진=아이유, 박지윤 SNS

사진=박지윤 SNS

방송인 박지윤이 자신의 식단 정보를 공유했다.박지윤은 지난 21일 자신의 인스타그램 스토리에 "오늘도 공복 올리브유로 시작!"이라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 박지윤이 유리잔에 올리브유를 덜어낸 후 한입에 마시고 있는 모습. 이후 박지윤은 그릇에 올리브유를 소량 두른 후 삶은 계란 반 개를 올려놓으며 "이게 바로 천연 위고비 식단"이라고 소개했다.위고비는 마운자로 등과 함께 비만 및 당뇨병 치료제 중 하나로 꼽힌다. 다만 시력 감소를 비롯해 다양한 부작용도 뒤따르고 있다.앞서 아이유는 박지윤과 비슷한 식단을 공유해 화제가 된 바 있다. 아이유는 지난 20일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 열린 무대인사에서 "삶은 달걀 두 개에다가 올리브유 싹 뿌려서 먹으면 종일 배가 안 고프다"고 언급했다.한편 박지윤은 같은 KBS 아나운서 출신 최동석과 2009년 결혼했으나 2023년 파혼해 현재 이혼 절차를 밟고 있다. 슬하에 1남 1녀를 두고 있는 박지윤은 양육권과 친권을 가지고 있으며, 최동석은 '면접교섭권'을 통해 일주일 중 이틀간 자녀들을 만나고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr