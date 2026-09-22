‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’가 오는 10월 9일 첫 방송된다. / 사진제공=SBS ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’

SBS 새 금토드라마 ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’에 배우 이진희, 김영민, 이성욱, 권승우, 허준석, 최덕문, 김정영, 김영아, 최광일, 정석용 등이 출연한다.오는 10월 9일 첫 방송되는 SBS 드라마 ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’는 실패도 타협도 모르는 수술 실력을 지닌 닥터X 계수정이 병원 안의 부조리에 맞서는 이야기를 담은 메디컬 느와르다. 김지원이 계수정 역을 맡고 이정은, 손현주, 김우석이 각각 장희숙, 부승권, 박태경으로 출연한다.‘닥터X’는 ‘김부장’, ‘모범택시’, ‘열혈사제’, ‘지옥에서 온 판사’ 등에 이어 SBS가 선보이는 사이다 장르물로, 해당 작품군 가운데 처음으로 메디컬 장르를 내세운다. 여기에 이진희, 김영민, 이성욱, 권승우, 허준석 등이 구서대학교병원 의료진으로 합류한다.이진희는 긴박한 수술 상황에서도 침착함을 유지하는 마취통증의학과 교수 조원진을 연기한다. 김영민은 연구와 논문에 집중하면서 병원장이 되겠다는 목표를 가진 일반외과 교수 도윤식 역을 맡았다.이성욱은 일반외과와 신경외과 더블보드 능력자이자 복강경의 신으로 불리는 배흥곤으로 등장한다. 권승우는 적당히를 인생의 모토로 삼은 일반외과 레지던트 말년차 마성규 역을 맡는다. 마성규는 도윤식, 배흥곤과 함께 외과 딸랑이 삼인방으로 묶인다. 허준석은 사람을 살리는 일을 천직으로 여기는 응급의학과 교수 김성진으로 분한다.장희숙 의사용역소개소를 중심으로 한 인물들도 공개됐다. 최덕문은 계수정과 장희숙을 돕는 인물이자 탈북 한의사 양응구 역을 맡았다. 김정영은 호스피스, 가정의학 전문 의사 유미경을 연기한다. 유미경은 계수정에게는 또 다른 스승이며 장희숙과는 오랜 관계를 이어온 친구다.구서대학교병원 내부의 권력관계를 형성하는 인물들도 등장한다. 김영아는 병원을 지키기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 경영팀 부장 이선애 역을 맡았다. 최광일은 구서대학교병원의 이사장이자 대학병원 실세 의사들의 비밀 모임 목련회 수장인 구본평으로 출연한다. 정석용은 목련회의 주축 멤버이자 서남시 의사협회 회장 김창수 역을 맡는다.‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’는 오는 10월 9일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr