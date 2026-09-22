선우용녀가 '라스'에 출연한다./사진제공=MBC

선우용녀가 '라스'에 출연한다./사진제공=MBC

배우 선우용여가 돈에 대한 소신을 밝혔다.오는 23일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'는 선우용여, 이대호, 영탁, 김규원이 출연하는 '몰라 몰라 몰라 추석에 웃긴 얘기만 해~' 추석 특집으로 꾸며진다.이날 선우용여는 1945년생 81세라는 나이가 믿기지 않는 건강한 모습으로 등장해 관심을 받는다. 특히 각종 시술 여부부터 치아 건강까지 MC들의 질문이 쏟아지자 그는 레이저 시술이나 보톡스, 울쎄라를 받아본 적이 없다고 밝힌다. 이어 임플란트 하나도 없이 자신의 치아를 유지하고 있다고 전한다.선우용여가 오랜 세월을 살아오며 얻은 인생철학도 공개된다. 그는 살아보니 인생에 대단한 사람도, 대단하지 않은 사람도 따로 있는 것이 아니라며 자신의 자리에서 최선을 다하는 것이 중요하다는 생각을 밝힌다. 그러면서 복잡하게 고민하기보다 "그냥 살아"라는 자신만의 단순하고 명쾌한 삶의 태도를 전한다.최근에는 56만 구독자를 보유한 유튜버로 새로운 전성기를 맞고 있다. 선우용여는 어린 초등학생들까지 자신을 알아보는 변화에 놀랐다며 유튜브 활동 이후 달라진 일상을 전한다. 자신과 악수하거나 사진을 찍으면 일이 잘 풀릴 것 같다는 팬들의 요청에 흔쾌히 응하고 있다고 밝히며 남다른 팬서비스 근황도 공개한다.과감한 화보 촬영 비하인드도 공개된다. 평소 좋아하는 할리우드 스타들을 연상시키는 스타일로 변신해 파격적인 화보 촬영에 나선 선우용여는 스타일링부터 의상까지 평소와 전혀 다른 모습으로 변신했던 당시를 떠올린다. 완성된 결과물을 본 뒤에는 "잘 찍었다"라며 만족감을 보인다.남다른 패션 감각의 비결도 밝혀진다. 선우용여는 60여 년간 연예계 활동을 하면서 스타일리스트 없이 스스로 의상을 준비해왔다고 밝힌다. 작품에 필요한 의상을 늘 직접 구매하는 것은 물론 원단을 구매해 원하는 디자인으로 옷을 제작해 입기도 한다고 설명한다.여행을 즐기는 선우용여의 자유로운 일상도 공개된다. 당일치기로 전국 곳곳을 다니며 여행을 즐긴다는 그는 해외여행 역시 당일치기로 다닐 정도라고 밝힌다. 특히 후쿠오카를 찾아 맛있는 음식을 먹고 구경한 뒤 마지막 비행기를 타고 돌아오는 자신만의 여행법을 소개하며 남다른 추진력을 보여준다.선우용여는 "죽으면 돈은 종이가 된다"라며 살아 있는 동안 자신을 위해 맛있는 것을 먹고, 좋은 것을 보고, 입고 싶은 것을 입으며 즐기고 싶다는 생각도 밝힌다.선우용여의 이러한 철학은 최근 극단적인 절약과 유튜브 출연료 인상 요구로 비판을 받은 동료 배우 전원주의 행보와 대비된다. 연예계 대표 자산가로 알려진 전원주는 카페에서 3명이 음료 1잔만 시킨 일화를 밝히는 등 도를 넘은 인색함으로 피로감을 안긴 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr