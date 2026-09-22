장항준 감독이 '거장항준'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

장항준 감독이 '거장항준'에 출연한다. / 사진제공=SBS

장항준 감독이 송은이, 김풍과 함께 새 토크 예능 '거장항준'을 선보인다.SBS 새 예능 '거장항준'이 다음 달 15일 첫 방송을 확정했다. 이와 함께 장항준의 모습을 담은 단독 포스터도 공개했다.'거장항준'은 장항준이 자신의 자전영화에 출연할 배우를 찾는다는 설정으로 진행되는 토크 예능이다. 장항준이 스타들을 만나 캐스팅을 제안하고 이야기를 나누는 과정을 담는다.송은이와 김풍도 함께한다. 송은이는 제작사 대표 역할을 맡아 장항준의 캐스팅 과정에 참여한다. 실제 장항준 감독의 영화 '오픈 더 도어'를 제작하고 '리바운드'에 투자했던 인연이 있는 만큼 두 사람이 보여줄 호흡도 관전 포인트다.김풍은 조감독으로 나선다. 영화 기자 출신인 그는 평소 장항준을 자신의 멘토이자 뮤즈라고 밝혀온 만큼 장항준, 송은이와 함께 게스트들을 만날 예정이다.공개된 포스터에는 의자에 앉아 정면을 바라보는 장항준의 모습이 담겼다. 영화 '대부'를 연상시키는 콘셉트에 "거절할 수 없는 캐스팅 제안을 하지"라는 문구를 더해 프로그램의 설정을 나타냈다.특히 장항준은 영화 '왕과 사는 남자'로 천만 관객을 동원한 데 이어 예능으로 활동 영역을 넓히게 됐다. 배우 박지훈을 단종 역에 캐스팅했던 그가 '거장항준'에서는 어떤 스타들에게 출연을 제안할지도 관심이 쏠린다.'거장항준'은 10월 15일부터 오후 9시 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr