사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 어린 시절 승마선수로 활동했던 이력을 공개하며 수준급 실력을 뽐냈다.22일 유튜브 채널 '고소영'에는 '한복 안 어울릴 줄 알았다는 고소영이 민속촌 가면 벌어지는 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 블랙 한복에 선글라스와 부채를 더한 채 한국민속촌을 찾았다. 평소 한복이 잘 어울리지 않을 것이라고 생각했다는 고소영은 전통적인 쪽진 머리 대신 현대적인 헤어스타일을 택해 색다른 분위기를 완성했다. 고혹적인 한복 자태로 민속촌을 둘러보던 그가 향한 곳은 말 타기 체험장이었다.말을 발견한 고소영은 망설임 없이 "말은 무조건 탄다"고 외쳤다. 그는 말을 향해 "너무 귀엽게 생겼다. 눈이 너무 순하고 엉덩이도 너무 귀엽다"며 남다른 애정을 드러냈다. 단순한 체험에 대한 기대감이라기보다 오래전부터 이어져 온 친밀함이 엿보이는 반응이었다.고소영은 자연스럽게 말에 올라타 트랙을 한 바퀴 돌았다. 흔들림 없이 안정적인 자세를 유지한 것은 물론, 이동 중 카메라를 향해 여유롭게 손까지 흔들었다. 제작진이 "되게 잘 탄다. 안 무섭냐"고 감탄하자 고소영은 "안 무섭다. 초등학교 때 승마선수였다"고 답해 놀라움을 안겼다.그는 어린 시절부터 유독 말을 좋아했다고 밝혔다. 고소영은 "어릴 때 강아지, 고양이는 다 좋아할 수 있지 않나. 근데 난 이상하게 말이 좋았다. 그러다가 진짜 말을 타러 다녔다"고 설명했다.초등학생 시절까지 선수로 활동했다는 고소영은 "말 점핑도 한다"고 덧붙이며 남다른 실력을 공개했다. 체험을 마친 뒤에도 그는 말을 다정하게 쓰다듬으며 애정을 표현했고, 제작진은 "안 무서워하는 걸 느끼나 보다"라며 감탄했다.한편 고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 최근에는 개인 유튜브 채널을 통해 일상과 취향을 담은 콘텐츠를 공개하며 팬들과 소통 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr