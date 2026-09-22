김상겸이 '동상이몽2'에 출연한다. / 사진제공=SBS

김상겸이 '동상이몽2'에 출연한다. / 사진제공=SBS

2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 은메달리스트 김상겸이 아내 박한솔과의 결혼 생활을 공개한다.22일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 김상겸과 박한솔이 새로운 부부로 합류한다.김상겸은 네 번의 올림픽 도전 끝에 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 은메달을 목에 걸었다. 당시 경기 후 아내에게 고마움을 전하며 눈물을 보인 모습도 화제가 됐다.이후 아내 박한솔에게도 관심이 이어졌다. 스튜디오에서는 박한솔이 그룹 리센느 원이를 닮았다는 이야기가 나왔고, 김상겸은 "카리나, 설인아 닮았다는 댓글도 있었다"며 아내를 자랑했다.김상겸의 평소 스타일도 공개된다. 외출을 앞두고 오랫동안 머리를 손질한 그는 자신이 추구하는 스타일로 지드래곤과 배정남을 꼽았다. 장모에게 물려받은 진주 목걸이와 귀찌, 트위드 재킷까지 활용해 옷을 입는 모습도 공개된다.'동상이몽2'는 이날 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr