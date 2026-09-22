유재석이 건강 이상으로 '틈만나면,' 녹화를 취소했다. / 사진=텐아시아DB

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방송인 유재석이 감기 몸살 증세로 '틈만 나면,' 녹화에 참여하지 못한 것으로 알려졌다.유재석의 소속사 안테나는 22일 텐아시아에 "감기 몸살로 인한 일시적인 고열 증세로 부득이하게 녹화를 취소하게 됐다"고 밝혔다. 유재석은 이날 서울에서 SBS 예능 '틈만 나면,' 시즌5를 촬영할 예정이었다.유재석의 건강 상태와 향후 촬영 일정에 대해서도 설명했다. 소속사는 "유재석은 현재 회복에 집중하고 있으며 관계자분들께 양해를 구하고 재촬영 일정을 조율한 상황"이라고 전했다.유재석이 건강 문제로 촬영 당일 녹화를 취소한 것은 1991년 데뷔 이후 처음인 것으로 알려졌다. 2021년 코로나19 확진 당시 사전에 녹화 불참을 결정한 적은 있지만 촬영 당일 일정을 미룬 사례는 알려진 바 없다.유재석은 현재 '틈만 나면,'을 비롯해 '유 퀴즈 온 더 블럭', '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아', '놀면 뭐하니?' 등 여러 예능 프로그램에 출연하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr