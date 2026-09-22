방송인 김구라가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

김구라가 송도 아파트의 주차 문제를 언급했다. / 사진=김구라 유튜브

논란이 이어지자 김구라가 해명했다. / 사진=김구라 유튜브

방송인 김구라가 경차 전용 구역에 차량을 주차했다가 경고 스티커를 받은 사연을 공개한 가운데, 일부 누리꾼들의 비판이 이어지자 직접 해명에 나섰다.지난 19일 김구라의 유튜브 채널 '그리구라'에는 '자기 운만 믿고 로봇주 샀다가 폭망한 박수무당?'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 김구라는 최근 이사한 인천 송도의 아파트에서 겪은 일을 이야기했다. 늦은 시간 집에 돌아왔지만 주차할 곳을 찾지 못했고, 결국 경차 전용 구역에 차량을 세웠다는 것. 김구라는 당시 다른 차량들이 주차된 모습을 보고 그 옆에 자신의 차를 댔다고 설명했다.그러나 다음 날 차량에는 경고 스티커가 붙어 있었다. 접착력이 강해 뜨거운 물을 묻히고 긁어도 쉽게 떨어지지 않았고, 김구라는 결국 관리사무소를 찾아가 관련 내용을 문의했다.주차장에서 또 다른 차량을 본 뒤에는 생각을 바꿨다고 했다. 김구라는 "흰색 벤틀리를 보니까 경고장 스티커가 겹겹이 붙어 있더라. 심지어 뗀 데다가 또 붙여놨더라. 저분도 참고 있는데 '나도 참아야겠다'고 마음 먹었다"고 회상했다.김구라는 주차 공간 자체에 대한 아쉬움도 털어놨다. 과거 살았던 경기 고양시 식사동 아파트는 가구당 주차 대수가 약 2.4대였던 반면 현재 거주하는 송도 아파트는 약 1.9대라고 설명했다. 차량을 여러 대 보유한 가구도 많아 늦은 시간에는 주차할 곳을 찾기가 쉽지 않다고 했다.영상 공개 후에는 김구라의 행동을 두고 비판적인 반응이 나왔다. 일부 누리꾼들은 "자기가 잘못한 걸 왜 화를 내냐", "다른 차들도 주차했다고 정당화되는 건 아니다", "공인이라면 더 의식했어야 하지 않았을까"라고 지적했다. 주차 공간이 부족하더라도 경차 전용 구역에 일반 차량을 세운 것은 별개의 문제라는 반응이었다.비판이 이어지자 김구라는 21일 추가 영상을 통해 당시 상황을 다시 설명했다. 그는 "잘못해 놓고 왜 화를 내냐고 하시는데, 마음속으로 화가 났다가 스스로 내려놓았다고 말한 것이지 화를 낸 것은 아니다"라며 "경고장을 붙이는 것까지는 이해하지만, 꼭 접착력이 강력한 스티커를 붙여야 했는지 그 방식에 대한 아쉬움이었다"고 해명했다. 이어 당시 주차 공간이 없었다면서 "공간이 있었다면 왜 경차 라인에 댔겠느냐"고 반문했다.한편 김구라는 최근 자녀의 교육 환경 등을 고려해 인천 송도로 이사했다고 밝힌 바 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr