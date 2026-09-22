안효섭이 '파이널 테이블'에 출연한다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

JTBC가 신작 '파이널 테이블'을 선보인다. / 사진제공=SLL, ㈜비에이엔터테인먼트, 영화사두중

매각 절차에 들어간 JTBC가 새 토일드라마 '파이널 테이블'을 선보인다.다음 달 24일 첫 방송되는 '파이널 테이블'은 최고의 한국인 요리사를 뽑는 '더 테이블: K 셰프 2026'에 참가하기 위해 세계 각지에서 모인 한국인 셰프들의 경쟁을 그린 작품이다. 배우 안효섭, 홍화연, 장률, 정유진 등이 출연하며 김도훈 감독이 극본과 연출을 맡았다.첫 방송을 앞두고 공개된 티저 포스터에는 '더 테이블: K 셰프 2026'이 진행되는 스튜디오가 담겼다. 여러 개의 조리대와 식기, 조리도구가 놓인 공간에 "세상에서 가장 치열한 한 끼가 시작된다"는 문구를 더했다.제작진은 "'더 테이블: K 셰프 2026'는 라운드마다 새로운 주제가 주어지고 셰프들은 이 주제에 맞게 자신의 영혼을 담은 요리를 내놓는다"며 "주제와 요리의 연관성을 설명하는 셰프들의 스토리텔링과 그 속에 담긴 사연을 함께 지켜봐 달라"고 전했다.한편 '파이널 테이블'은 JTBC가 매각 절차를 밟고 있는 시점에 공개되는 신작이라는 점에서도 눈길을 끈다. 회사의 변화와 맞물린 시기에 선보이는 작품인 만큼 첫 방송 이후 어떤 성적을 거둘지도 지켜볼 부분이다.'파이널 테이블'은 10월 24일 오후 10시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr