그룹 방탄소년단 / 사진제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS)의 'ARIRANG'(아리랑) 월드투어를 앞두고 남미 공연 개최 도시들이 대규모 방문객 맞이에 나섰다.아르헨티나 라플라타에서는 오는 10월 21일과 23~24일에 열리는 세 차례의 공연을 전후해 15만 명 이상이 도시를 찾을 것으로 예상하고 있다. 현지 매체 엘 디아에 따르면 라플라타시는 미국과 콜롬비아, 칠레, 우루과이 등 해외에서도 관객이 유입될 것으로 내다봤다.이에 훌리오 알락 라플라타 시장을 비롯해 부에노스아이레스주와 라플라타시의 보안·도시통제 부서 관계자, 공연 제작사 등이 회의를 열고 교통과 보안, 관객 관리 등을 논의했다. 라플라타 시의회는 지난 7월 방탄소년단을 도시의 '명예 외빈'(Huésped de Honor)으로 지정하는 안건도 만장일치로 통과시켰다.다른 개최 도시에서는 공연과 연계한 문화·관광 프로그램을 선보이고 있다. 페루 리마시는 지난 12~13일 리마 분수공원(Circuito Mágico del Agua)에서 K팝 행사 'Road to 7: El Comienzo'를 개최했다. 행사에서는 K팝 댄스 커버와 영상 상영 등이 진행됐다.콜롬비아 보고타 관광청이 운영하는 공식 관광 사이트 'Visit Bogotá'도 방탄소년단의 공연을 주요 문화 행사로 소개했다. 칠레 공식 관광 사이트 'Chile Travel' 역시 산티아고 공연을 문화·관광 행사로 다루고 있다.방탄소년단은 오는 10월 2일 보고타를 시작으로 리마, 산티아고, 부에노스아이레스, 상파울루를 찾는다. 남미 5개 도시에서 총 14회 공연을 펼칠 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr