올데이 프로젝트 'TALK' MV 캡처 / 사진=더블랙레이블

그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT)가 신보 수록곡을 먼저 공개하며 컴백 분위기를 달궜다.소속사 더블랙레이블은 21일 공식 SNS를 통해 올데이 프로젝트(애니·타잔·베일리·우찬·영서)의 두 번째 EP 'CRASH'에 수록되는 'TALK' 뮤직비디오를 선보였다.'TALK'는 짙은 베이스를 중심으로 날카로운 플로우와 공간감 있는 코러스, 반복적인 훅을 쌓아 올린 힙합 트랙이다. 올데이 프로젝트를 향한 다양한 시선에 정면으로 맞서는 메시지를 담았으며, 묵직한 비트 위로 여러 사운드를 더해 긴장감을 형성했다.뮤직비디오는 정통 힙합을 기반으로 한 올데이 프로젝트의 색깔을 전면에 내세웠다. 대규모 세트와 어두운 분위기의 영상미, 멤버들의 강렬한 비주얼과 화려한 스타일링이 어우러졌다.올데이 프로젝트는 오는 28일 오후 6시 두 번째 EP 'CRASH'를 내놓고 새로운 분위기의 음악을 선보일 예정이다,김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr