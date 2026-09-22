'연애전쟁'이 자체 최고 시청률을 경신했다./사진제공=JTBC

'연애전쟁'이 자체 최고 시청률을 경신했다./사진제공=JTBC

‘나솔 돌싱 커플’ 정일대와 김소연이 돈과 임신에 대한 이견, 서로에게 가한 상처를 꺼내놨다.지난 21일 방송된 JTBC 예능 ‘연애전쟁’ 13회는 지난 방송에 이어 ‘나솔 돌싱 커플’인 ‘16기 광수’ 정일대와 ‘22기 현숙’ 김소연의 전쟁 같은 연애사가 공개됐다. 시청률은 전국 2.3%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다.앞서 김소연은 남친 정일대와의 대화를 녹취한다고 밝혀 파장을 일으켰다. 이효리는 “헤어졌을 때의 평판을 신경 써 증거를 남겨두는 것 같다”고 짚었고, 서장훈은 “타인의 시선에 지나치게 휘둘리지 말 것”을 조언했다.이어 공개된 김소연의 입장을 담은 VCR에서는 두 사람의 일상 속 갈등이 고스란히 담겼다. 정일대는 약속 시간에 40분 늦고도 사과하지 않은 채 짜증을 내는가 하면, 반복되는 투덜거림으로 김소연을 눈치 보게 했다.갈등은 ‘돈 문제’에서 정점을 찍었다. 김소연은 “오빠가 모아둔 돈이 0원이고 심지어 빚까지 있다”며 “데이트 비용도 거의 내가 부담했다”고 밝혔다. 제주도 여행을 위해 김소연이 숙소와 맛집 등 약 200만 원 상당의 협찬을 구했지만, 정일대가 비행기와 렌트비로 약 50만 원을 부담해야 하자 여행을 취소했다는 사실도 공개됐다.이어 김소연이 녹취를 시작한 결정적인 이유가 밝혀졌다. 데이트로 인해 정일대의 카드값이 200만원이 나왔다는 말에 김소연은 카드내역서를 확인 후 100만원을 부담하겠다는 입장을 전했지만, 정일대는 김소연이 자신을 못 믿는다고 오해했고, 약 4시간동안 김소연에게 화를 냈다는 것.김소연은 정일대가 분노하기 시작하면 어떤 반박도 못하겠다고 밝히며 “내가 제 정신일 때 오빠의 말을 들어보고 정말 내가 잘못했는지 확인하기 위해 녹음을 시작했다”라고 고백했다. 이와 함께 카드값 200만원을 두고 두 사람의 다툼이 담긴 녹취본이 공개돼 파란을 일으켰다. 녹취본에는 서로 신뢰하면 그냥 돈을 줘야 한다는 정일대의 억지주장이 담긴 것.이에 서장훈은 “와 둘이 똑 같은 사람끼리 만났다”라며 여자의 배려를 의심으로 받아들인 남자의 자격지심에 혀를 내둘렀다. 이어 서장훈은 정일대를 향해 “연애하지 마”라며 “본인 마음에 여유가 없으니 사소한 것에도 짜증이 나는 것”이라고 냉정하게 분석했다.두 사람의 갈등은 김소연의 딸과 임신 문제로 번지며 경악을 금치 못하게 했다. 정일대는 “아이는 알아서 잘 큰다”라고 말하며 아이의 기념일 등을 대수롭지 않게 여겨 김소연을 서운하게 했다. 뿐만 아니라 “애 낳다가 죽을 뻔했다”며 과거의 힘들었던 출산 경험을 고백하는 김소연에게 2세 계획을 밝히는 정일대의 모습에서 이효리는 “좀 폭력적으로 보여요”라고 경악했다. 이어 “지금 아이를 낳으면 키울 돈은 있니?”라고 일침했다.정일대는 김소연이 가정폭력으로 이혼 한 것을 알면서도 이혼 사유를 미러링하겠다며 “왜 맞았는지 알겠다”라고 김소연에게 폭언을 했다고 밝혔다. 김소연은 이로 인해 정신과 치료를 받기 시작했다고 고백했다. 이에 서장훈은 “이렇게까지 연애를 할 필요가 있나?”라며 안타까워했다.이효리는 정일대에게 “빚 청산하고 다시 만나기”를 협상안으로 제안하며 현실적인 조언을 이어갔다. 정일대는 “우리 관계를 정말 진지하게 생각해 봐야겠다”라며 고민에 빠졌다. 정일대는 “말한마디면 천냥 빚도 갚는데 여자친구에게 왜 따뜻한 말 한마디를 못해줬을까”라며 반성했고, 김소연은 “아직 노력하지 않은 게 많다고 느꼈다”라며 관계 개선을 위해 노력을 해보고 싶다는 뜻을 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr