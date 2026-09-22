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심수봉의 조카 손주인 가수 손태진이 '더 트롯쇼'에서 3주 연속 1위를 차지하며 통산 여섯 번째 '명예의 전당'에 입성했다.손태진은 지난 21일 방송된 SBS Life '더 트롯쇼' 추석 특집에 출격해 디지털 싱글 '사랑의 멜로디'로 9월 셋째 주 1위 트로피를 거머쥐었다.이로써 손태진은 '사랑의 멜로디'로 3주 연속 정상에 오르며 개인 통산 여섯 번째 '명예의 전당'에 이름을 올렸다. 음원, 소셜 미디어, 방송, 사전 투표, 실시간 투표 등 각 부문에서 고르게 높은 점수를 기록하며 막강한 인기를 입증한 셈이다.손태진은 "진심으로 감사드린다. 늘 이렇게 아껴주시고 사랑해 주시는 손샤인(팬덤명) 덕분에 여기까지 올 수 있었다. 특히 '더 트롯쇼' MC가 된 후 처음 입성하는 '명예의 전당'인 만큼 더욱 뜻깊고 감사한 마음이다. 앞으로도 좋은 음악으로 찾아뵐 수 있도록 열심히 노력할 테니 많은 응원과 사랑 부탁드린다"라고 소감을 밝혔다.이날 손태진은 세련된 매력의 슈트를 입고 등장해 특유의 담백한 보컬로 '사랑의 멜로디'를 가창했다. 곡의 매력을 배가하는 중독성 있는 안무로 보는 즐거움을 안겼다. '사랑의 멜로디'는 화려한 브라스 사운드와 업템포 리듬 위에 손태진의 풍성한 보이스가 더해진 곡이다. 지난해 11월 발매된 후 꾸준한 인기를 얻은 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr