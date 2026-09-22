랄랄이 현실 육아 고충을 보여줬다. / 사진='랄랄' 유튜브 캡처

랄랄이 현실 육아 고충을 보여줬다. / 사진='랄랄' 유튜브 캡처

유튜버 랄랄이 현실적인 육아의 고충을 느끼는 가운데 남편과 화장실을 두고 티격태격하는 모습을 보였다.지난 21일 유튜브 채널 '랄랄ralral'에는 '아 맞다 내가 낳았지'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 랄랄이 딸 서빈 양을 육아하며 지치는 현실적인 모습들이 담겼다.랄랄은 "일하고 왔는데 지금 화장도 못 지우고 아이와 놀아주고 있다"며 "이게 워킹맘"이라고 말했다. 랄랄은 남편에게 "이제 내가 화장실 가도 되지?"라며 "세수도 못 했다고"라고 토로했다. 남편 역시 "화장실 갔다 와도 되지?"라고 물었고 랄랄은 "화장실을 몇 번씩 가는 거냐"며 "화장실이 집이야?"라고 답했다. 두 사람은 화장실이 제일 편하다며 서로 가기 위해 티격태격하는 모습을 보였다.랄랄과 남편은 딸 서빈 양 앞에서 화캉스를 노렸다. 랄랄은 "아이에게 주 양육자가 당신인 것 같다"며 은근한 기대를 내비쳤다. 딸에게 "엄마가 좋아, 아빠가 좋아?"라고 물었으나 딸이 망설임 없이 "아빠"를 선택했다. 이에 랄랄은 화장실로 향하며 기쁘면서도 서운한 감정을 나타냈다. 그는 "낳아준 건 다 필요 없다. 같이 많이 놀아주고 시간 보내주는 사람이 최고"라며 씁쓸한 반응을 보였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr