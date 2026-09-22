심수봉의 김다현 공개 저격 발언이 파장을 불러일으켰다./사진=텐아시아DB

심수봉이 김다현 저격 발언에 대해 사과했다./사진=텐아시아DB

가수 심수봉(71)의 무대 위 돌발 발언으로 불거진 후배 가수 김다현(17) '공개 저격' 논란이 하루 만에 일단락됐다. 축제 현장에서 나온 원로 가수의 거친 실언은 비판을 샀지만, 피해 당사자인 10대 후배 김다현의 성숙한 대처가 사태의 확산을 막았다.발단은 지난 20일 전북 진안군에서 열린 '제10회 진안고원 트로트페스티벌'이었다. 이날 김다현의 무대 직후 마이크를 잡은 심수봉은 자신의 곡을 부른 뒤 직전 순서였던 김다현을 겨냥한 발언을 이어갔다.심수봉은 김다현의 이름을 언급하지 않은 채 "앞에 노래 부른 여자", "젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 아가씨인 것 같다"며 날을 세웠다. 이어 "내 앞에 저 선수는 앞으로 내보내지 말아달라. 지금 어지러워서 쓰러지게 생겼다"며 "노래라는 건 그렇게 함부로 하는 게 아니다"라고 거친 비판을 쏟아냈다.수많은 관객이 모인 공개 축제 현장에서 손녀뻘인 17세 후배를 깎아내린 언사는 파장을 불렀다. 김다현이 당일 무대를 큰 사고 없이 마친 데다, 두 사람이 3년 전 MBN 경연 프로그램 '현역가왕'에서 심사위원과 참가자로 마주한 적이 있다는 사실까지 알려지며 비판 여론은 거세졌다.논란이 확산되자 심수봉은 21일 소속사를 통해 "축제 무대 위에서 말 그대로 실언을 했다"며 "적절치 않은 순간에 상식을 벗어난 말로 뱉어진 점, 입이 열 개라도 할 말이 없다"고 고개를 숙였다. 아울러 "앞 순서 가수가 누구인지 몰랐고 특정인을 망신 주기 위해 한 말은 절대 아니었다"며 김다현과 가족에게 직접 사과의 뜻을 전했다고 밝혔다.선배의 공개 망신 속에서도 김다현은 침착했다. 김다현은 같은 날 자신의 SNS를 통해 심수봉과 직접 통화한 사실을 알리며 "선생님께서 직접 사과의 말씀도 해주시고 격려도 따뜻한 위로도 해주셨다"고 전했다. 이어 "팬님들 이번 일로 속상하시고 걱정하셨을 텐데, 저는 마음 잘 추스를 테니 걱정 마시고 우리 밝은 모습으로 만나자"며 도리어 팬들을 안심시켰다.무대 위 돌발 발언으로 번진 논란은 하루 만에 사과문 발표로 이어졌다. 심수봉이 직접 고개를 숙이고 김다현 역시 의연하게 화답했으나, 심수봉의 경솔한 언행에 대한 아쉬운 목소리를 여전히 이어지고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr