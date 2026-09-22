지연수가 싱글맘의 현실적인 고민을 밝혔다. / 사진='연수롭다' 유튜브 캡처

지연수가 싱글맘의 현실적인 고민을 밝혔다. / 사진='연수롭다' 유튜브 캡처

방송인 지연수가 면접 교섭으로 인한 싱글맘의 현실적인 고민을 밝혔다.지난 21일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '구독자 사연 면접교섭권 고민 상담'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 지연수는 같은 싱글맘들의 사연을 받아 이에 대해 조언을 했다.영상에서는 이혼 후 초등학생 아이를 혼자 키우는 싱글맘의 사연이 공개됐다. 사연자는 한 달에 두세 번 아빠 집에 다녀오는 아이가 전남편의 재혼한 아내로부터 5만~10만 원의 큰돈을 받아온다며 "돈으로 마음을 사는 것 같아 속상하다"고 토로했다. 특히 아이가 마트에서 장난감을 안 사주자 "아빠 집 가면 이모가 사줄 건데"라고 말해 자신은 짠순이 엄마가 되고 상대는 좋은 사람이 되는 것 같아 스트레스를 받는다고 고백했다.지연수는 "아이들에게는 돈이나 장난감을 주는 것보다 진심을 주고 시간을 함께 보내주는 사람이 좋은 어른"이라며 "이런 상황은 순간일 뿐 아이들도 금방 마음을 다 알게 된다"고 위로했다. 장난감 구매 기준에 대해서도 "엄마는 특별한 날이나 네가 잘했을 때 사줄 것이라고 아이에게 설명해주면 아이들도 다 알아듣는다"고 덧붙였다.지연수는 그는 "나도 면접 교섭을 보냈으니 이런 경험이 있다"며 "면접 교섭을 보낸 이혼 과정에서는 다 겪는 일"이라고 공감했다. 그는 "(상대가) 같이 있지 못하는 시간이 미안해서 주는 마음도 이해한다. 서로의 마음이 다 좋은 뜻이라 생각하고 이건 순간이니까 너무 속상해하지 않았으면 좋겠다"고 말했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr