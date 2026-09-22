‘레즈비언’ 곽선희, 동성 아내는 어디로…前 여군답게 말근육 자랑

'강철부대W' 출신 곽선희가 러닝을 즐기며 건강미를 뽐냈다.곽선희는 최근 자신의 SNS를 통해 러닝 대회에 참가한 근황을 공개했다. 공개된 사진 속 곽선희는 기능성 티셔츠와 러닝 베스트, 팔 토시 등 장거리 러닝에 적합한 복장을 갖춘 채 카메라를 바라보고 있다.특히 곽선희는 러닝을 마친 듯 환한 미소와 함께 엄지를 치켜세우며 여유로운 모습을 보였다. 평소 꾸준한 운동으로 자기관리를 이어온 만큼 탄탄한 체형과 건강미 역시 눈길을 끌었다.러닝 베스트에는 물병을 비롯한 장비를 챙겨 실제 트레일 러닝에 나선 모습도 엿볼 수 있다. 단순한 가벼운 조깅을 넘어 야외에서 본격적으로 러닝을 즐기는 모습이 인상적이다.곽선희는 채널A '강철부대W'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 SNS를 통해 운동과 일상 등 다양한 근황을 공유하고 있다. 또한 동성 아내와 결혼한 곽선희는 데이트와 운동 등 함께하는 일상을 공개하며 애정을 드러내고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr