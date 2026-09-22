‘레즈비언’ 곽선희, 동성 아내는 어디로…前 여군답게 말근육 자랑

'강철부대W' 출신 곽선희가 러닝을 즐기며 건강미를 뽐냈다.
곽선희는 최근 자신의 SNS를 통해 러닝 대회에 참가한 근황을 공개했다. 공개된 사진 속 곽선희는 기능성 티셔츠와 러닝 베스트, 팔 토시 등 장거리 러닝에 적합한 복장을 갖춘 채 카메라를 바라보고 있다.
특히 곽선희는 러닝을 마친 듯 환한 미소와 함께 엄지를 치켜세우며 여유로운 모습을 보였다. 평소 꾸준한 운동으로 자기관리를 이어온 만큼 탄탄한 체형과 건강미 역시 눈길을 끌었다. 러닝 베스트에는 물병을 비롯한 장비를 챙겨 실제 트레일 러닝에 나선 모습도 엿볼 수 있다. 단순한 가벼운 조깅을 넘어 야외에서 본격적으로 러닝을 즐기는 모습이 인상적이다. 곽선희는 채널A '강철부대W'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 SNS를 통해 운동과 일상 등 다양한 근황을 공유하고 있다. 또한 동성 아내와 결혼한 곽선희는 데이트와 운동 등 함께하는 일상을 공개하며 애정을 드러내고 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
곽선희는 최근 자신의 SNS를 통해 러닝 대회에 참가한 근황을 공개했다. 공개된 사진 속 곽선희는 기능성 티셔츠와 러닝 베스트, 팔 토시 등 장거리 러닝에 적합한 복장을 갖춘 채 카메라를 바라보고 있다.
특히 곽선희는 러닝을 마친 듯 환한 미소와 함께 엄지를 치켜세우며 여유로운 모습을 보였다. 평소 꾸준한 운동으로 자기관리를 이어온 만큼 탄탄한 체형과 건강미 역시 눈길을 끌었다. 러닝 베스트에는 물병을 비롯한 장비를 챙겨 실제 트레일 러닝에 나선 모습도 엿볼 수 있다. 단순한 가벼운 조깅을 넘어 야외에서 본격적으로 러닝을 즐기는 모습이 인상적이다. 곽선희는 채널A '강철부대W'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 SNS를 통해 운동과 일상 등 다양한 근황을 공유하고 있다. 또한 동성 아내와 결혼한 곽선희는 데이트와 운동 등 함께하는 일상을 공개하며 애정을 드러내고 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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