가수 겸 배우 손담비가 공동구매 행보에 한창인 모습. / 사진=손담비 SNS

가수 겸 배우 손담비가 공구(공동구매) 활동에 열중인 근황을 전했다.손담비는 지난 21일 자신의 인스타그램 스토리에 "오늘 자정 지나면 공구도 같이 퇴근합니다"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 손담비가 공구 대상 제품을 가지고 있는 모습. 특히 그는 "며칠 내내 보여드렸으니 이제 고민은 그만"이라며 구매를 촉구했다.한편 손담비는 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 2022년 결혼했으며, 지난해 4월 딸을 출산했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr