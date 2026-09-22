소녀시대 써니가 가족의 청력 이상 사실을 언급하며 청각장애인 부부의 이야기에 공감했다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

소녀시대 써니가 가족의 청력 이상 사실을 언급하며 청각장애인 부부의 이야기에 공감했다./사진=KBS2 방송 화면 캡처

소녀시대 써니가 가족의 청력 이상 사실을 언급하며 청각장애인 부부의 이야기에 공감했다.지난 21일 방송된 KBS 2TV 한가위 대기획 '배송왔송'에서는 이승철, 탁재훈, 써니가 특별한 사연을 지닌 이들에게 직접 노래를 전하는 모습이 그려졌다.두 번째 사연의 주인공은 결혼 3년 차 청각장애인 부부였다. 선천적 청각장애를 지닌 33세 남편은 어린 시절 치료를 위해 거제에서 부산까지 자신을 데리고 다닌 모친에게 감사의 마음을 전하고자 노래를 신청했다. 당시 모친은 "눈이 잘 안 보이면 안경을 쓰듯 귀가 잘 안 들리면 보청기를 끼는 것"이라며 용기를 줬다고 한다.남편은 성장하면서 보청기로도 소리를 듣기 어려워져 인공와우 수술받았다. 서울로 올라온 뒤 모친과 연락이 뜸해지고 마음을 제대로 표현하지 못했다는 그는 "불효자가 된 느낌이다. 이번 기회에 제대로 효도하고 싶다"고 말했다. 부부 모두 인공와우를 착용해 의사소통하고 음악도 즐길 수 있는 상태였다.부부는 어린 시절 청각장애를 발견하는 과정도 이야기했다. 아내는 "두 돌이 되어도 말을 안 해서 병원에 갔다가 청각장애를 알았다고 한다"고 했고, 남편은 "3살 때 불러도 반응을 안 해서 병원에 가서 청각장애 판정을 받았다"고 밝혔다.이어 보청기는 소리를 증폭하는 장치인 반면 인공와우는 달팽이관에 전극을 삽입해 소리를 전기 신호로 바꿔 뇌에 전달한다고 설명했다. 부부는 "귀로 듣기보다 뇌로 듣는다고 표현할 수 있을 것 같다"고 덧붙였다.인공와우를 착용하며 겪는 불편함도 털어놨다. 샤워하거나 잠을 잘 때는 기기를 빼야 하는 탓에 화재경보기를 듣지 못한 적도 있었다. 부부는 "아파트 단톡방에서 화재경보기가 울려서 다 1층으로 내려갔다는 거다. 자려고 둘 다 기기를 뺀 상태였다"며 "다행히 오작동이었는데 실제 상황이면 위험하겠다고 생각한다"고 말했다.수술 직후부터 자연스럽게 소리를 들을 수 있는 것도 아니었다. 처음에는 소리를 분별하기 어렵고 기계음처럼 들려 익숙해지기까지 시간이 필요하다고 했다.이를 듣던 써니는 "사실 우리 언니도 한쪽 귀가 안 들린다. 그래서 수술한 다음에 들리기까지 말씀하신 것처럼 시간이 오래 걸리더라"고 밝혔다. 친언니의 경험을 떠올린 써니는 부부의 이야기에 공감했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr