김다현이 심수봉에게 통화로 사과 받았다고 밝혔다./사진=김다현 SNS, 텐아시아DB

이하 김다현 SNS 글 전문

가수 김다현(17)이 가요계 대선배 심수봉(71)으로부터 직접 사과를 받았다고 밝혔다.김다현은 지난 21일 자신의 SNS를 통해 "심수봉 선생님과 직접 통화도 했고 선생님께서 직접 사과의 말씀도 해주시고 격려도 따뜻한 위로도 해주셨다"고 전했다.이어 김다현은 걱정했을 팬들을 챙겼다. 그는 "팬님들 이번 일로 속상하시고 걱정하셨죠"라며 "저는 마음 잘 추스를 테니 걱정 마시고 우리 밝은 모습으로 만나요"라고 덧붙였다.심수봉은 지난 20일 전북 진안군에서 열린 '제10회 진안고원 트로트페스티벌' 무대에 올라 직전 순서였던 김다현을 겨냥해 "앞에 노래 부른 여자", "젊은 아가씨가 노래가 뭔지, 삶이 뭔지도 모르는 아가씨인 것 같다", "내 앞에 저 선수는 앞으로 내보내지 말아달라"고 공개 비판해 논란을 빚었다.논란이 확산되자 심수봉은 소속사를 통해 "상식을 벗어난 말로 뱉어진 점, 입이 열 개라도 할 말이 없다"며 "앞 순서 가수가 정확히 누구인지 몰랐고 특정인을 망신 주기 위해 한 말은 절대 아니었다"고 고개를 숙였다.안녕하십니까 김다현입니다.심수봉 선생님과 직접 통화도 했고선생님께서 직접 사과의 말씀도 해주시고격려도 따뜻한 위로도 해주셨습니다.팬님들 이번 일로 속상하시고 걱정하셨죠저는 마음 잘 추스를 테니 걱정 마시고우리 밝은 모습으로 만나요감사합니다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr