코미디언 홍윤화가 공식 행사에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

홍윤화가 김숙과 맛집을 찾았다. / 사진='김숙티비'

홍윤화가 김숙과 맛집을 찾았다. / 사진='김숙티비'

40kg 감량 후 영양 부족을 겪었다고 밝혔던 개그우먼 홍윤화가 김숙과 먹방에 나섰다.지난 21일 김숙의 유튜브 채널 '김숙티비'에는 '※주목※ 망원동 주민 홍윤화 맛집 보따리 다 풉니다'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 홍윤화는 김숙과 함께 서울 망원동 일대의 식당을 찾았다.본격적인 먹방에 앞서 김숙은 홍윤화가 운영하는 오뎅바를 언급했다. 김숙은 가게가 자주 문을 열지 않는다며 "너 왜 이렇게 게을러? 사람들 막 줄 거 있고 그러던데"라고 물었다. 홍윤화는 "문을 열 수 있는 한 최선을 다해서 열고 있다"고 답했다.이후 두 사람은 망원시장으로 향했다. 김숙이 "먹고 싶은 거 다 먹어"라고 하자 홍윤화는 이미 방문할 식당과 메뉴를 정해뒀다고 밝혔다. 그는 "건강하고 힙한 걸로. 요즘 사람들이 건강한 걸 되게 많이 찾는다"고 설명했고, 김숙은 "나 너무 좋다"며 기대했다.첫 번째로 찾은 곳은 시래기 음식점이었다. 홍윤화는 메뉴를 고민하는 김숙에게 "뒤에 또 다른 게 기다리고 있다"며 이후 일정까지 고려해 주문하자고 했다. 그러나 두 사람은 결국 4인 기준 9개의 음식을 주문해 웃음을 안겼다.김숙은 많은 음식이 테이블에 놓이자 "인서트 때문에 그렇다. 저희가 많이 먹으려는 게 아니다"라고 설명했다. 홍윤화가 음식을 맛보기 전부터 "와, 진짜 건강하게 너무 맛있다"고 하자 김숙은 "이렇게 많이 시키면 건강하지 않을 것 같다"고 받아쳤다.이에 홍윤화는 웃음을 터뜨리며 "많이 먹어야 건강하다"고 소신을 밝혀 눈길을 끌었다.앞서 홍윤화는 올해 초 9개월 동안 체중 40kg을 감량했다고 밝혀 화제를 모았다. 이후 몸에 이상을 느껴 병원을 찾았다가 처음으로 영양 부족 진단을 받았다고 털어놓기도 했다. 이후에는 다시 체중이 늘었다고 밝혔다. 홍윤화는 당시 "행복하게 지냈다"며 요요가 찾아온 근황을 전한 바 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr