22일 오전 서울시 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌 2' 의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 기안84, 김연경, 이준호와 연출을 맡은 이소민 PD, 김지현 PD가 참석했다. / 사진=송이채 기자

22일 오전 서울 마포구 마포대로 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌2'의 제작발표회가 열린 가운데, 현장에는 기안84, 김연경, 이준호와 연출을 맡은 이소민 PD, 김지현 PD가 참석했다. / 사진=송이채 기자

방송인 기안84가 '대환장 기안장' 시즌3에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.22일 오전 서울시 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '대환장 기안장 시즌 2' 의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 기안84, 김연경, 이준호와 연출을 맡은 이소민 PD, 김지현 PD가 참석했다.넷플릭스 '대환장 기안장 시즌2'는 기안적 낭만이 가득한 대관령 기안장에서 기안84, 김연경, 이준호, 카즈하가 숙박객과 펼치는 기상천외한 신개념 민박 버라이어티다.이날 기안84는 시즌2를 준비하면서 시즌1보다 더 새로운 공간을 만들기 위해 여러 아이디어를 냈다고 말했다.기안84는 "시즌2를 만들 때 기대치가 올라가 있을 거라는 생각을 많이 했다. 손님을 많이 못 받더라도 하늘에 집을 띄우고 싶었다"며 "넷플릭스라면 가능할 거라고 생각했다. 자본이 있는 회사니까"라고 말했다.그러나 실제 제작까지 이어지지는 못했다고. 그는 "바람이 북쪽으로 불면 난리가 나는 거다. 그러면 안 되니까 그런 동화 같은 건 포기하자 싶었다"고 설명했다. 기안84는 "두 번째로 타협했던 게 집에 바퀴를 달자는 거였다. '바퀴 달린 집'이 있긴 하지만 진짜 집에 바퀴를 달고 싶었다" 며 "'하울의 움직이는 성'처럼 했으면 좋겠다고 생각했는데 그것도 도로교통법에 걸린다고 하더라"고 말했다. 이어 "그나마 찾은 차선책, 타협한 게 '기안장2'"라고 덧붙였다.시즌3에 대해서는 쉽게 답하지 못했다. 기안84는 "시즌3는 글쎄, 현실적으로 힘들지 않을까 싶다. 그 이상의 집이 나올 수 있을까 싶다"고 말했다. 그러면서 "반응을 보고 넷플릭스에서도 말씀해주시겠지만 원체 예능 시장도 치열하다. 감성도 있어야 하는데 이번 시즌을 뛰어넘을 수 있는 집이 있어야 한다"며 "나올까요, 그게"라고 말해 현장을 술렁이게 했다.'대환장 기안장 시즌2'는 22일 넷플릭스에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr