댓글창 난리 났다…"차 태워줬으니 쓰레기 버려줘" 남친 사연에 갑론을박 ('영업중')

유튜브 예능 '영업중'에서 소개된 한 커플의 사연이 온라인 커뮤니티로 확산하며 논쟁을 낳고 있다. 연인을 차로 데려다주는 남자친구가 자신의 쓰레기를 대신 버려달라고 반복해서 부탁한 행동을 두고 의견이 엇갈렸다.최근 유튜브 채널 '십이층'의 콘텐츠 '영업중'에는 '니 여친 뺏는 시간 3초면 충분해'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 그룹 비투비 멤버 이창섭이 게스트로 출연해 MC 곽범, 김지유, 김원훈, pH-1과 연애 중 벌어질 수 있는 다양한 상황에 대해 이야기했다.다양한 사연이 소개된 가운데, 교제한 지 3개월 된 20대 후반 커플의 사연이 논쟁 거리가 됐다. 사연에 따르면 남자친구는 데이트할 때마다 차로 여자친구를 데리러 간 뒤 집까지 바래다줬다. 여자친구 역시 남자친구의 배려에 고마움을 느끼고 있었다.문제는 남자친구가 자신의 쓰레기를 여자친구에게 건네며 귀가하는 길에 버려달라고 부탁하면서 시작됐다. 같은 요구가 반복되자 여자친구는 자신이 만든 쓰레기도 아닌데 매번 대신 처리해야 하는 이유를 이해하기 어렵다며 불만을 드러냈다고. 남자친구는 평소 자신이 차를 태워주는 만큼 간단한 부탁 정도는 들어줄 수 있지 않느냐는 입장이었다.사연을 접한 출연진의 반응은 엇갈렸다. 이창섭, 곽범, 김지유, pH-1은 남자친구의 입장에 공감했고 김원훈은 여자친구의 손을 들었다. 이창섭은 남자친구가 매번 차로 데려다주는 상황을 고려하면 쓰레기를 대신 버려주는 것 정도는 해줘야 한다는 취지의 발언을 했다. 반면 김원훈은 남자친구가 자발적으로 차를 태워준 만큼 이를 이유로 개인 쓰레기까지 맡기는 것은 적절하지 않다고 주장했다.영상 공개 후 댓글 창과 각종 온라인 커뮤니티에서는 누리꾼들의 논쟁이 이어지고 있다. 일부는 남자친구가 먼저 차로 데려다주겠다고 해놓고 보답을 요구하는 것은 연애를 계산적으로 바라보는 태도라고 지적했다. 반복되는 부탁은 사실상 쓰레기 처리를 강요하는 것과 다르지 않다는 반응과 함께 남자친구의 입장에 공감한 일부 출연진을 향해서도 비판이 이어졌다. 반면 연인 사이에서 이 정도 부탁은 들어줄 수 있다는 의견도 나왔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr