사진=윤은혜 유튜브

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배우 윤은혜가 심각한 알레르기 증상으로 2주간 링거 치료를 받았다고 고백했다.22일 유튜브 채널 '윤은의 로그인'에는 '건강에 진심인 은혜의 9월 파우치템'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 윤은혜는 파우치 속 아이템을 소개하던 중 최근 겪은 건강 이상을 언급했다. 그는 알레르기 관리에 사용한 제품을 꺼내 보이며 "알레르기가 너무 심각했다"고 털어놨다.윤은혜는 당시 손 사진도 직접 공개했다. 그는 "처음에는 손이 진짜 시뻘게지고 간지럽고 부었다"고 말했다. 손에서 시작된 증상은 쉽게 가라앉지 않았고, 붓기가 빠진 뒤에도 붉은 기와 가려움이 계속됐다고.증상은 특정 부위에만 머물지 않았다. 윤은혜는 "알레르기가 목에 올라오고 그다음에 발등에 올라오고 입 주변에 올라오고 눈 밑에 올라왔다. 너무 괴로웠다"고 전했다. 얼굴과 몸 곳곳으로 번진 알레르기 반응 탓에 일상생활에서도 큰 불편을 겪었다고 밝혔다.마스크를 착용하는 일도 쉽지 않았다고 한다. 윤은혜는 "마스크를 쓰고 다녀도 마스크가 간지럽지 않나"라며 알레르기가 올라온 부위에 약을 바른 뒤 패치를 얹고 마스크를 썼던 상황을 설명했다. 피부에 닿는 작은 자극에도 예민해졌던 당시의 고충이 고스란히 전해졌다.치료 기간도 길었다. 윤은혜는 "약국도 너무 많이 갔다"며 "한 3주 아프니까 병원비가 많이 나갔다"고 말했다. 이어 "링거 한 번 맞을 때마다 병원비가 장난 아니다. 링거 값 왜 이렇게 비싸냐"며 "2주 동안 계속 링거를 맞았다"고 밝혀 안타까움을 자아냈다.그는 앞서 심한 감기 이후 알레르기 반응으로 치료를 받았던 사실을 알린 바 있다. 오랜 치료로 몸과 마음이 지쳤을 상황에서도 윤은혜는 자신의 상태를 솔직하게 공유하며 팬들의 걱정을 샀다.한편 윤은혜는 1999년 그룹 베이비복스로 데뷔했다. 이후 드라마 '궁', '커피프린스 1호점' 등에 출연하며 배우로서도 큰 사랑을 받았고, 현재 유튜브 채널을 통해 뷰티와 일상 콘텐츠를 공개하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr