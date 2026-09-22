사진=이민정 유튜브

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배우 이민정이 첫째 출산 뒤 체중 변화에 당황했던 경험과 자신만의 관리 과정을 공개했다.22일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '자연분만? 제왕절개? 40대 출산? 이민정의 솔직한 임신출산 Q&A'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 출산 후 다이어트 고민을 전한 구독자에게 자신의 경험을 바탕으로 답했다. 그는 첫째 임신 당시 체중이 17~18kg가량 늘었다고 밝혔다.출산 직후에는 생각처럼 몸무게가 줄지 않아 당황했다고 털어놓은 이민정은 "아기를 낳으면 아기 몸무게 정도가 양수라고 한다. 낳자마자 갑자기 7~8kg이 빠져야 하는데 아기를 낳고 3~4일 지나도 그만큼이 안 빠져 있다"고 회상했다.첫째 출산 뒤에는 몸 관리를 잘해야 한다는 생각에 충분히 먹었고, 이른 시기부터 살을 빼려 하지 않았다고 설명했다. 이민정은 임신 기간 동안 늘어난 체액이 빠져나가는 시기가 따로 있다며 출산 직후 체중 숫자에만 매달리기보다 부기를 관리하는 데 집중했다고 밝혔다.이민정이 언급한 방법은 좌욕과 족욕, 마사지, 차 마시기였다. 그는 "부기를 빨리 빼야 한다"며 몸의 순환을 돕는 방식으로 관리했다고 말했다. 출산 뒤 몸 상태와 회복 속도는 각자 다르다는 점도 덧붙였다.모유수유에 대한 부담도 내려놔야 한다고 전했다. 이민정은 모유수유가 자궁 수축과 체중 관리에 도움이 될 수 있지만 자신 역시 원활하게 수유가 된 편은 아니었다고 고백했다. 그는 "이것도 낳아봐야 안다. 모유수유가 원활하게 안 되는 사람도 있으니까 강박을 가질 필요는 없다"고 전했다.이민정은 모유수유를 마친 뒤에는 저녁 식사량을 줄이며 식단을 관리했다고 밝혔다. 출산 후 몸 변화에 조급해하기보다 자신의 상태에 맞춰 회복과 관리를 이어간 경험담이 공감을 자아냈다.한편 이민정은 배우 이병헌과 2013년 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr