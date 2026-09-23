넷플릭스

지창욱은 상대역 손예진과의 촬영이 유독 힘들었다고 털어놨다. 극 중 조씨부인이 조원을 점점 압박해가는 관계에 몰입해야 했던 데다, 대선배 손예진의 높은 집중력까지 더해지면서 촬영 내내 긴장의 끈을 놓을 수 없었다고 했다.22일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 지창욱과의 인터뷰를 진행했다.'스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 '조씨부인'(손예진 분)과 조선 최고의 연애꾼 '조원'(지창욱 분)이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 한 여인 '희연'(나나 분)의 이야기다. 지창욱은 극 중 갖지 못한 것을 갖기 위해 내기에 뛰어든 조선 최고의 연애꾼 조원을 연기했다. 조원은 출중한 외모와 명망 높은 가문, 왕의 인정을 받은 뛰어난 글솜씨까지 두루 갖춘 인재지만, 원하는 여인의 마음만은 얻지 못해 채워지지 않는 갈증을 품고 있는 인물이다.지창욱은 손예진과의 호흡에 대해 "촬영하는 게 너무 힘들더라"고 운을 뗐다. 극 후반부로 향할수록 조씨부인은 조원을 압박하고, 두 사람 사이의 감정 역시 극한으로 치닫는다. 지창욱은 "뒤로 갈수록 점점 더 숨이 막힌다"며 손예진이 조씨부인과 조원의 관계에서 그 긴장감을 탁월하게 표현했다고 설명했다.캐릭터에 깊이 몰입한 상태에서 조씨부인의 압박을 온몸으로 받아내야 했고, 동시에 상대 배우 손예진이 보여주는 높은 몰입도와 집중력에도 계속해서 반응해야 했다.지창욱은 "기둥 같은 역할이었다. 중심을 잘 잡아주셨다"며 손예진이 현장에서 차지했던 존재감을 강조했다. 이어 "선배님이 계신다는 것만으로도 기강이 잡히는 느낌이 있었다"며 "선배의 몰입이 후배에게도 긴장의 끈을 놓지 못하게 한다"고 말했다.정지우 감독 특유의 촬영 방식 역시 만만치 않았다. 그는 "감독님 스타일이 롱테이크다. 한 테이크가 10분이 넘어가기도 한다"며 "그래서 더 준비를 많이 해야겠다는 생각을 했다"고 말했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr