사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 한복 차림으로 민속촌을 찾았다가 예상치 못한 인지도 테스트를 받았다.22일 유튜브 채널 '고소영'에는 '한복 안 어울리는 줄 알았다는 고소영이 민속촌 가면 벌어지는 일 (인지도테스트, 실제상황)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 검은색 한복에 선글라스와 부채를 매치한 모습으로 한국민속촌에 등장했다. 그는 "나는 좀 색다르게 입어 보고 싶었다. 블랙이 나한테 어울릴 것 같았다"며 스타일링 이유를 밝혔다. 전통 한복에 현대적인 포인트를 더한 파격적인 차림은 외국인 관광객의 시선까지 사로잡았다.고소영은 민속촌에 들어서며 흥겹게 춤을 추기도 했다. 제작진은 그를 바라보던 훈장에게 정체를 아는지 물었지만, 훈장은 잠시의 망설임도 없이 "모른다"고 답했다. 곧 "어디서 많이 봤는데"라며 다시 고소영을 살폈고, 제작진이 이름을 알려주자 "한복 입으니까 못 알아보겠다"고 해명했다. 훈장은 이후 고소영에게 사인을 요청했고, 고소영은 흔쾌히 응했다.한복 대여점 앞에서도 인지도 굴욕은 이어졌다. 고소영이 먼저 인사를 건넸지만 주변 사람들에게서는 별다른 반응이 돌아오지 않았다. 제작진이 "아무도 못 알아봐"라고 장난치자 고소영은 "무시당했어 나"라며 웃음을 터뜨렸다. 다만 그들이 외국인 관광객이라는 사실이 확인되자 제작진은 황급히 그를 달랬다.드디어 고소영을 알아보는 시민도 나타났다. 한 관광객은 "예쁘시다"고 인사를 건넨 뒤 고소영의 이름을 언급했고, 주변에서는 "고소영 닮았다"는 반응이 나왔다. 고소영은 시민들과 다정하게 사진을 촬영하며 인사했다.그는 달라진 분위기에 대한 솔직한 생각도 꺼냈다. 고소영은 "머리 스타일도 바뀌고 활동을 한참 안 했으니까"라며 "보통 코에 점 있는 걸로 알아본다"고 말했다. 오랜만의 외출에서 굴욕 아닌 굴욕을 맛봤지만, 특유의 유쾌한 태도로 상황을 받아들이는 모습이 웃음을 자아냈다.한편 고소영은 1992년 KBS 드라마 '내일은 사랑'으로 데뷔했다. 그는 2010년 배우 장동건과 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr