사진=이경실 유튜브

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방송인 이경실의 딸 손수아가 부산 여행에서 연이은 미모 칭찬을 받았다.22일 유튜브 채널 '우리엄마 이경실'에는 '부산에서 찾은 엄마의 진짜 모습'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 이경실과 손수아가 두 번째 부산 여행을 즐기는 모습이 담겼다.이날 손수아는 먼저 이경실의 달라진 외모를 칭찬했다. 그는 "살 빠져서 예쁘다. 예전 얼굴 나온다"고 말했고, 이경실은 흐뭇한 표정을 지었다. 손수아는 곧장 "엄마는 나한테 예쁘다는 얘기 안 하냐"고 물었다.이경실은 "요즘 너 같은 얼굴이 좋다"고 답했다. 손수아는 애매한 표현에 "욕이냐, 칭찬이냐"고 되물었고, 두 사람의 대화를 듣던 택시기사는 웃음을 터뜨렸다. 이경실은 택시기사에게 "비웃으시는 건 아니냐"며 농담을 던졌다.손수아가 택시기사에게 자신의 외모가 어떠냐고 묻자, 그는 말없이 엄지를 치켜세웠다. 이경실은 기회를 놓치지 않고 "제가 젊었을 때와 딸 중 누가 더 예쁘냐"고 즉석 미모 대결을 제안했다. 택시기사는 망설임 없이 손수아를 선택했고, 이경실은 "뭐라고요?"라며 발끈한 척해 웃음을 자아냈다. 택시기사는 손수아에게 사탕까지 건네며 훈훈한 분위기를 더했다.칭찬은 한복집에서도 이어졌다. 모녀는 한복을 둘러보며 "옷이 아니라 작품"이라고 감탄했다. 한복을 차려입은 손수아를 바라본 이경실은 "청담동 며느리 느낌"이라며 딸의 모습을 흐뭇하게 지켜봤다.이경실은 손수아가 슈퍼모델 본선까지 진출했던 이력도 직접 공개했다. 갑작스러운 엄마의 자랑에 손수아는 "그런 얘기를 왜 하냐"며 민망해했지만, 한복집 사장은 "얼굴이 작다. 되게 미인이다. 너무 예쁘다"며 칭찬을 아끼지 않았다.손수아는 영상 자막을 통해 '오늘은 가는 곳마다 칭찬 일색'이라고 적었다. 여행 내내 이어진 칭찬 세례와 모녀의 유쾌한 대화가 시선을 사로잡았다.한편 이경실은 아들 손보승과 딸 손수아를 두고 있다. 그는 최근 유튜브 채널을 통해 자녀들과의 일상과 솔직한 이야기를 공개하며 소통하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr