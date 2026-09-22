사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 33기 출연자 영식이 옥순, 정숙, 영숙과 차례로 1대 1 대화를 나누며 정리와 모호함, 뒤늦은 호감 고백이 교차하는 감정의 복잡한 실타래를 풀어냈다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 33기_영식의 새로운 시작'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 영식은 가장 먼저 옥순을 찾아가 지난 저녁 대화 내용이 모호했음을 인정하며 오해를 바로잡았다.영식이 옥순을 "귀여운 여동생 같은 느낌으로 받아들여 이성적인 호감이 생기지 않았다"고 솔직히 고백하자 옥순 역시 "영식을 종합적으로 고려했을 때 바라는 이상형과 달라 이성적 호감이 생기지 않았다"며 깔끔하게 서로의 마음을 정리했다.이어 정숙과 만난 영식은 "마음에 닫힌 문을 계속 두드리는 것이 맞는지 고민된다"며 "남은 두 출연자와 더 알아가겠다"는 의사를 드러냈다.이에 정숙은 "영식이 다 오픈한다고 하지만 여전히 알 수 없는 신비주의나 보이지 않는 심리적 거리감 같은 벽이 느껴져 완벽히 파악하기 어렵다"는 솔직한 피드백을 전달했다. 영식 본인 역시 다 터놓는다고 생각함에도 상대가 벽을 느끼는 상황에 의아함을 표했다.마지막으로 만난 영숙과의 대화에서 영식은 "자기소개 후 영자와 더 이야기를 나누고 싶었으나 잘 정리돼 이제 집중하고 싶은 상대들에게 시간을 보내고 싶다"고 털어놓았다.영숙은 연인이 됐을 때의 현실적인 거리 문제와 피로도에 대한 고민을 나눈 뒤 줄곧 영식에게만 마음이 있었음을 고백했다. 영숙은 지금까지 영식을 향해 마음이 향해 있었음에도 먼저 데이트를 제안하거나 솔직하게 마음을 전달하지 못했던 점을 아쉬워했다.눈치가 빠른 편이 아닌 영식이 자신의 마음을 알아채지 못했을까 걱정하는 영숙의 모습을 끝으로 33기 영식과 여성 출연진들의 삼색 대담은 성공적으로 끝맺었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr