사진 = '희노아락' 유튜브 채널 캡처

사진 = '희노아락' 유튜브 채널 캡처

'나는 솔로' 30기 출연자 옥순이 예비 신부로서 결혼을 앞두고 어머니와 함께 상견례를 준비하며 따뜻한 모녀 데이트를 즐기는 일상을 공유했다.'나는솔로' 30기 옥순과 영수가 운영하는 유튜브 채널 '희노아락'에서는 '늘 밝은 노아 엄마는 대체 얼마나 밝을까? 상견례 전 엄마랑 데이트🩵'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 옥순은 어머니를 모시고 피부과를 방문해 리프팅 시술을 선물하며 특별한 상견례 준비에 나섰다.어머니는 "이번 상견례가 네 번째 자리임에도 여전히 많이 떨린다"고 고백하는 한편 "사위를 어떻게 잘 키워냈는지 상대방 부모님이 무척 궁금하고 기대된다"는 설렘을 표현했다.비가 내리는 날씨 탓에 당초 계획했던 아울렛 쇼핑 대신 센터 근처에서 샤브샤브를 먹으며 오붓한 식사를 마친 두 사람은 진솔한 대화를 이어갔다.식사 중 옥순이 과거 어머니에게 혼난 기억이 없다고 하자 어머니는 "딸들이 무조건 예쁘고 사랑스러워 짜증을 낼 틈조차 없었다"고 회상했다. 체력적으로 힘들었을 육아 과정에 대해 어머니는 "억지로 참는 대신 잠시 쉬거나 아이들이 좋아하는 간식을 만들어주며 지혜롭게 넘어갔고 그 과정마저 재밌었다"고 털어놓았다.이에 옥순은 어린 시절 얼음 위에서 놀다 패딩을 망가뜨렸을 때 혼낼까 봐 두려워했던 자신을 재밌게 놀았으면 됐다고 따뜻하게 감싸주었던 어머니의 미담을 추억하며 감사를 표했다.넉넉하지 않은 환경이었지만 네 딸이 건강하고 예쁘게 잘 자라길 바라는 소망이 있었기에 육아가 전혀 힘들지 않고 행복했다고 밝힌 어머니의 진심에 옥순은 깊은 감동을 나타냈다. 비 오는 날의 변수 속에서도 상견례를 향한 기대와 과거의 따뜻한 추억을 나누며 서로를 향한 깊은 애정을 확인한 30기 옥순과 어머니의 모녀 데이트 대담은 성공적으로 끝맺었다.한편 1992년생인 30기 옥순과 영수는 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 에겐남 테토녀 특집에 출연해 '현실 커플'로 발전했다. 또 옥순은 자신의 유튜브 채널 '희노아락'에 출연해 영수와 결혼을 약속했다고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr