사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

배우 고소영이 검은색 한복 차림으로 단아한 모습을 공개했다.고소영은 최근 자신의 인스타그램에 "풍성한 행복한 한가위 보내세요😍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 고소영은 차 안에서 검은색 한복을 입고 햄버거를 손에 든 채 카메라를 바라보고 있다. 흰색 깃이 돋보이는 상의에는 꽃 장식과 비즈 디테일이 촘촘하게 더해졌으며 시스루 소재의 소매 사이로 같은 계열의 꽃무늬가 이어진다. 짧은 검은색 머리 위에는 선글라스를 올렸고 안전벨트를 착용한 채 햄버거를 입가에 가까이 가져간 모습이 담겼다.이어진 사진에서 고소영은 풍성하게 퍼지는 검은색 치마를 입고 다리 위에 서서 물길과 나무가 이어지는 풍경을 바라보고 있다. 치마 위로는 새와 꽃을 표현한 무늬가 곳곳에 들어가 있으며 어깨에는 검은색 가방을 멘 모습이다.또 다른 사진에서 고소영은 같은 한복 차림에 검은색 선글라스를 착용하고 다리 위에 서 있다. 양손을 치마 앞쪽에 모은 채 옆을 바라보고 있으며, 발끝으로 흰색 치마가 살짝 드러난다.마지막 사진에서 고소영은 나무로 만든 커다란 그네에 앉아 양손으로 줄을 잡고 환하게 웃고 있다. 넓게 펼쳐진 검은색 치마가 그네 아래까지 풍성하게 내려오고 꽃과 새 무늬가 들어간 얇은 겉감이 치맛자락 위로 겹쳐진 모습도 눈에 띈다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "우리 소영언니는 한복 입으신 모습도 넘 예뻐요", "너무 예뻐", "나의 영원한 연예인", "아름다운 미소천사 이쁜이 뷰리풀 레이디", "매력재벌 소영이누나 화이팅 빠샤" 등의 댓글을 달았다.한편 1972년생으로 54세인 고소영은 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 고소영, 장동건 부부는 서울 강남구 청담동의 펜트하우스에 거주 중인 것으로 전해졌으며 해당 주택의 가치는 약 164억 원에 달하는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr