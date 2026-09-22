사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 29기 옥순이 부드러운 가을 스타일링을 선보였다.29기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "가을이 되니 이런 톤의 니트가 예뻐 보이네요 너무 핑크핑크하지 않은 마우브 핑크라 화이트와 매치했을 때도 부담스럽지 않고 청바지랑 입으면 또 캐주얼하게 잘 어울리는 컬러 요즘 유행하는 딥브이넥이라 여성스러운 블라우스랑 함께 매치했더니 한층 여성스러운데 오때요 요즘 이런 부드럽고 차분한 가을 컬러에 자꾸 눈이 가는 중임니다..👚🎀💗"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 29기 옥순은 짙은 나무 문 앞에서 마우브 핑크 컬러의 니트와 화이트 의상을 매치한 채 카메라를 바라보고 있다. 니트를 한쪽 어깨 아래로 내려 입고 커다란 브라운 컬러의 가방을 멨으며 한 손으로 문 손잡이를 잡은 채 입을 살짝 벌린 표정을 짓고 있다.이어진 사진에서 29기 옥순은 같은 옷차림으로 벽돌 벽과 나무 문 사이에 서서 옆을 바라보며 미소를 띠고 있다. 깊게 파인 V넥 니트 안으로 부드럽게 주름진 화이트 상의가 드러나고, 손목까지 내려오는 넉넉한 소매와 긴 화이트 하의가 차분한 색감으로 이어진다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 커다란 창가에 서서 휴대전화를 두 손에 든 채 카메라를 바라보고 있다. 니트를 양쪽 어깨 아래로 자연스럽게 내려 입어 안쪽의 화이트 상의가 드러났으며, 창밖으로 빼곡한 초록빛 나무와 분홍색 꽃이 펼쳐져 있다.이어 공개된 사진에서 29기 옥순은 거친 질감의 회색 벽 앞 나무 벤치에 앉아 브라운 가방을 손으로 만지고 있다. 길게 내려오는 화이트 하의에 블랙 메리제인 슈즈를 신었으며, 고개를 살짝 숙인 모습과 자연스럽게 흘러내린 긴 머리가 함께 담겼다.마지막 사진에서 29기 옥순은 브라운 가방을 어깨에 멘 채 야외에서 카메라를 올려다보고 있다. 마우브 핑크 니트와 화이트 상의를 그대로 매치했으며, 머리 위로 분홍색 꽃과 초록 잎이 드리워져 전체 스타일링과 함께 화면을 채웠다.한편 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 1989년생 간호사로 29기 당시 '인기녀'로 거듭난 후 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr