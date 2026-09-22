사진 = 로제 인스타그램

사진 = 로제 인스타그램

사진 = 로제 인스타그램

사진 = 로제 인스타그램

블랙핑크 로제가 금발 헤어와 다채로운 스타일링을 담은 사진을 공개했다.로제는 최근 자신의 인스타그램에 "🤘🏼new trix new trix 🤘🏼"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 로제는 긴 금발 웨이브 헤어를 늘어뜨린 채 도로 가장자리의 낮은 턱에 앉아 있다. 네이비 컬러의 반팔 상의에 블루 계열 체크 패턴의 짧은 하의를 매치했으며 회색 양말과 검은 신발을 신은 채 두 손을 다리 위에 내려놓고 고개를 살짝 들어 올린 모습이다.이어진 사진에서 로제는 바닥에 앉아 한쪽으로 고개를 기울인 채 카메라를 바라보고 있다. 블랙 앤 화이트 스트라이프 상의 위에 회색과 노란색, 검은색이 섞인 아가일 패턴 카디건을 걸쳤으며 검은 스타킹과 양말에 블랙 레이스업 슈즈를 매치했다. 뒤에서 들어오는 강한 빛 사이로 길게 묶은 금발과 얼굴선이 드러난다.또 다른 사진에서 로제는 철망 너머에 서서 옆쪽을 바라보고 있다. 선명한 블루 컬러의 재킷 안에 프린트가 들어간 흰색 상의를 입고 핑크와 블랙 스트라이프 패턴의 짧은 하의를 매치했으며 스터드 장식의 블랙 벨트가 허리 부분을 감싸고 있다. 길게 내려오는 금발과 밝은 색상의 의상이 철망 사이로 그대로 드러난다.마지막 사진에서 로제는 같은 블루 재킷 차림으로 투명한 컵을 손에 들고 주황색 빨대로 초록색 음료를 마시고 있다. 가운데 가르마를 탄 긴 금발이 어깨 아래까지 내려오고 검은색으로 칠한 손톱과 손목의 얇은 팔찌까지 가까운 구도에서 선명하게 포착됐다.앞서 로제는 최근 중국의 한 차 음료 브랜드로부터 약 720만달러(약 100억원) 규모의 광고 모델 계약을 제안받았으나 이를 거절한 것으로 알려졌다. 유명 샴페인 브랜드와도 약 1년간 자신의 이름을 내건 특별판 출시를 논의했지만 제품 디자인 등에 대한 의견 차이로 협업이 성사되지 않은 것으로 전해졌다.한편 로제는 미국 영화 사이트 TC캔들러(TC Candler)가 선정한 2025년 세계에서 가장 아름다운 여성 정상에 올랐다. TC캔들러는 공식 유튜브 채널을 통해 발표한 ‘세계에서 가장 아름다운 얼굴 100(The 100 Most Beautiful Faces of 2025)’ 순위에서 그룹 블랙핑크 멤버 로제가 여성 부문 1위를 기록했음을 알렸다.또 로제는 광고 1건당 6억이라는 보도가 나왔는데 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 로제는 42위로 47만2000달러로 우리돈 약 6억3300만원을 인스타그램 게시물당 받을 수 있는 수익 받는다. 로제의 'new trick'은 오는 18일 오전 8시 각종 음악 플랫폼을 통해 최초 공개된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr