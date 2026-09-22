트로트 가수 임영웅이 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

트로트 가수 임영웅이 추석에 부모님께 소개하고 싶은 남자 트로트 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 14일부터 20일까지 '추석에 부모님께 소개하고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 임영웅이 뽑혔다. 임영웅은 데뷔 10주년을 맞아 지난 4일부터 6일까지 고양종합운동장 주경기장에서 'IM HERO - THE STADIUM 2'를 열고 약 9만5000명의 관객과 만났다. 이번 공연을 통해 데뷔 후 누적 공연 관객 100만명을 돌파했다. 이어 지난 8일 스페셜 디지털 앨범 'IM HERO 10'을 발매했다. 앨범에는 타이틀곡 '또또'를 비롯해 '뉴욕(New York)', '부디 행복해질 것' 등 신곡이 담겼다.2위는 송민준이 올랐다. 송민준은 최근 이찬원, 김희재, 박지현 등이 소속된 그레이스이엔엠과 전속계약을 체결하고 새로운 출발을 알렸다. 지난 4일에는 '2026 괴산고추축제' 개막 축하 콘서트 무대에 올라 관객들과 만났다. 오는 10월 방송되는 SBS '더 리슨: 우리가 머문 계절'에도 합류한다. 송민준은 이영현, 테이, 이승기, 엑소 수호, 김희재, 박지현 등과 함께 전국 각지를 찾아 버스킹 무대를 선보일 예정이다.3위는 김중연이 차지했다. 김중연은 지난달 28일 종영한 SBS 러브FM '인생은 오디션'에서 최종 우승을 차지하며 상금 5000만원의 주인공이 됐다. 약 10주간 진행된 경연에서 파이널 1·2차전 점수와 신곡 미션 음원 스트리밍 점수를 합산한 결과 정상에 올랐다. 앞서 첫 번째 미니앨범 '우리정이'를 발매하고 지난 7월 세 번째 단독 콘서트 'PERFORMER Vol.3 : Variety'를 개최했다. 오는 10월에는 '인생은 오디션' TOP5 콘서트로 팬들과 만날 예정이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '가을 등산 함께 가고 싶은 여자 가수는?', '가을 등산 함께 가고 싶은 남자 가수는?', '가을 등산 함께 가고 싶은 여자 트로트 가수는?', '가을 등산 함께 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr