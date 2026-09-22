사진 = 김혜수 인스타그램

사진 = 김혜수 인스타그램

사진 = 김혜수 인스타그램

사진 = 김혜수 인스타그램

배우 김혜수가 다양한 스타일과 표정을 담은 사진을 공개했다.김혜수는 최근 자신의 인스타그램에 다수의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 김혜수는 긴 생머리에 화려한 티아라를 착용하고 한 손으로 얼굴을 감싼 채 카메라를 바라보고 있다. 블랙 의상에 반짝이는 목걸이와 커다란 반지를 더했으며 얼굴과 상반신을 가까이 담은 구도에서 장신구와 또렷한 눈매가 선명하게 드러난다.이어진 사진에서 김혜수는 깊게 파인 블랙 재킷을 입고 나무 벽에 기대 정면을 응시하고 있다. 길게 늘어뜨린 머리 사이로 보석이 박힌 목걸이와 반지가 돋보이며 목걸이 중앙의 짙은 보라색 장식이 블랙 의상 위에서 강한 포인트를 만든다.또 다른 사진에서 김혜수는 머리를 깔끔하게 뒤로 넘겨 묶고 짙은 색상의 가죽 질감 재킷을 걸친 채 환하게 미소 짓고 있다. 양손으로 브이 포즈를 취하고 있으며 목걸이와 반지까지 더해 앞선 사진과는 다른 스타일을 보여줬다.마지막 사진에서 김혜수는 얼굴 일부가 화면을 가득 채울 정도로 카메라 가까이 다가간 모습을 담았다. 한쪽 눈을 크게 뜨고 입을 벌린 표정과 얼굴 앞으로 내려온 머리카락까지 그대로 포착돼 앞선 사진들과 확연히 다른 장면을 완성했다.한편 1970년생으로 56세인 김혜수는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 열연해 많은 사랑을 받았다. '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr