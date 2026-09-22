'스캔들' 속 손예진의 10대 시절 얼굴이 CG로 구현됐다. / 사진='넷플릭스 코리아' 유튜브 캡처

'스캔들' 속 손예진의 10대 시절 얼굴이 CG로 구현됐다. / 사진='넷플릭스 코리아' 유튜브 캡처

배우 손예진과 지창욱이 '스캔들'에 나온 10대 시절 얼굴이 CG로 구현됐다고 밝혔다.지난 21일 유튜브 '넷플릭스 코리아' 채널에는 넷플릭스 시리즈 '스캔들' 2편 영상이 게재됐다. 주연 배우 손예진, 지창욱, 나나가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.이어 함께 촬영했던 제작진의 제보를 받는 코너가 진행됐다. 한 스태프는 "조원과 조윤의 10대 시절은 모두 CG로 구현됐다"고 밝혔다. 손예진은 "우리 어릴 때 얼굴은 CG로 만든 거다"라고 털어놨다. 유병재는 "티가 근데 잘 (안 난다)"고 말했고 나나도 "나도 몰랐다"며 신기해했다.유병재는 "CG 티가 원래 좀 약간 어색하고 그래야 하는데"라며 "스노우 유료 앱인가 그런 생각도 든다"고 말해 웃음을 자아냈다. 지창욱은 "10대 때 청소년기의 장면들이 나오는데 디에이징을 조금 해서 우리 어렸을 때 모습(을 구현했다)"이라고 말했다. 손예진은 "우리가 20대 때 했던 작품의 모습"이라며 "예를 들어 '클래식'의 내 모습을 근접하게 만들어서 시도했다"고 설명했다. 그러면서 "'이 모습은 진짜 20대 모습 같다'는 생각을 해 신기했다"고 덧붙였다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr