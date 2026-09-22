KBS 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요'가 제목부터 기존 가족극과 다른 방향을 택했다. / 사진 제공: KBS 1TV 새 일일드라마

KBS 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요'가 제목부터 기존 가족극과 다른 방향을 택했다. / 사진 제공: KBS 1TV 새 일일드라마

KBS 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요'가 제목부터 기존 가족극과 다른 방향을 택했다.오는 28일 오후 8시 30분 첫 방송되는 KBS 1TV 새 일일드라마 '엄마가 미쳤어요'는 평생 가족만을 위해 살아온 엄마와 자신을 위해 살아온 엄마, 두 엄마의 자식들이 얽히며 벌어지는 이야기를 그린다.'다리미 패밀리', '으라차차 내 인생' 등을 연출한 성준해 감독과 '내 눈에 콩깍지', '미친 사랑' 등을 집필한 나승현 작가가 함께한다. 정민아, 동하, 김희정, 강경헌, 김영옥, 양희경 등이 출연한다.성준해 감독은 작품을 선택한 이유 중 하나로 제목을 꼽았다. 그는 "'엄마가 미쳤어요'라는 도발적인 제목에 먼저 시선이 갔다"며 "제목에 담긴 숨겨진 좋은 의미로 어디엔가 미친 사람들의 이야기가 아닐까 싶다. 어떤 것이든 그것을 향해 달려가는 캐릭터들의 고군분투가 주된 이야기가 될 것"이라고 설명했다.KBS 1TV 일일극으로 돌아온 소감도 밝혔다. 성 감독은 "드라마 연출자로서 KBS 1TV 일일드라마는 고향과도 같은 드라마"라며 "다시 KBS 1TV 일일드라마를 연출하게 돼 뜻깊다"고 말했다.배우들과의 호흡에 대해서는 "모든 배우들이 연기 면에서 뛰어나다"며 "특히 정민아, 김희정 배우와는 이미 다른 작품에서 호흡을 맞춘 경험이 있어 믿음이 있다"고 했다.성 감독은 이번 작품에 대해 "다소 무거울 수 있는 소재를 유쾌하고 재미있게 풀어내고 있다"며 '평범하지 않은 스토리', '독특하고 다양한 캐릭터', '공감을 극대화하는 배우들의 연기'를 주요 키워드로 꼽았다.나승현 작가는 '엄마'라는 역할보다 그 안에 있는 개인에게 초점을 맞췄다고 했다. 그는 "'엄마'라는 이름 뒤에 가려진 사람들의 삶을 한 인간이자 한 개인의 시선으로 바라보는 이야기"라고 소개했다.이어 "가족 안에서 누군가에게는 엄마이고, 누군가에게는 딸, 아내, 친구인 사람들이 자신의 삶을 어떻게 견디고 선택하는지를 그리고 싶었다"며 "엄마를 하나의 역할로 판단하기보다 한 사람의 인간으로 바라봐 주신다면 작품을 더욱 깊이 공감하며 볼 수 있을 것"이라고 말했다.배우들의 캐스팅에는 높은 만족감을 나타냈다. 나 작가는 "작가 팀이 매일 하는 말이 있다. 배우들과 캐릭터의 싱크로율은 200%"라고 말했다.정민아에 대해서는 "절망 속에서도 다시 자기 삶을 일으켜 세우려는 다미의 에너지를 사랑스럽고 단단하게 보여주실 것"이라고 했고, 동하를 두고는 "준비가 철저하고 인물을 끝까지 책임감 있게 끌고 가는 배우다. 승윤이 가진 섬세함과 단단함, 쉽게 속을 드러내지 않는 매력을 잘 표현해 주실 것 같다"고 설명했다.나 작가는 관전 포인트로 극 중 엄마들이 살아온 시간을 꼽았다. 그는 "각 집에는 저마다의 삶을 치열하게 살아가는 엄마들이 있다. 자식을 사랑하지만 사랑 때문에 상처를 주기도 하고, 자기 삶을 지키고 싶지만 가족 때문에 포기해야 하는 순간도 맞이한다"고 말했다. 이어 "'저 미친 엄마가 왜 저럴까'라는 질문에서 한 걸음 더 나아가 그 엄마가 어떤 시간을 지나왔고 어떤 상처와 욕망을 가진 사람인지 함께 봐주셨으면 한다"고 덧붙였다.성 감독은 "KBS 1TV 일일드라마는 KBS의 연속극을 대표하는 드라마라고 해도 과언이 아니다. 그만큼 연출자로서 책임감을 많이 느낀다"며 "다소 도발적인 제목을 가지고 태어난 '엄마가 미쳤어요'가 정말 좋은 드라마로 기억되기를 소망한다"고 말했다.'엄마가 미쳤어요'는 오는 28일 오후 8시 30분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr