사진제공=비웨이브 엔터테인먼트

사진제공=비웨이브 엔터테인먼트

그룹 원어스(ONEUS)가 소속사 이적 후 처음으로 완전체 컴백에 나선다.원어스는 오는 23일 각종 음원 사이트를 통해 열두 번째 미니앨범 'FIRST LIGHT : 井(퍼스트 라이트 : 정)'을 발매한다. 지난 2월 비웨이브 엔터테인먼트에서 새 출발을 알린 이후 선보이는 첫 완전체 앨범이다.'FIRST LIGHT : 井'은 원어스와 공식 팬덤 투문이 서로를 비추며 이어온 시간을 '첫 빛'을 담는 우물(井)에 빗댄 앨범이다. 군 복무를 마친 서호가 합류하면서 오랜만에 완전체로 뭉쳤다.타이틀곡 '눈을 돌리지마'는 새로운 시작을 향해 나아가는 순간을 담았다. 원어스는 이번 곡을 통해 프로듀서 알티(R Tee)와 처음 호흡을 맞췄다. 팝적인 사운드에 강한 드롭을 더했으며 원어스의 보컬과 퍼포먼스를 함께 살렸다.앨범에는 타이틀곡을 비롯해 'Runaway(런어웨이)', '우연히 너를 만나도', '끝나지 않을 우리 이야기', 'We run for youth(위 런 포 유스)' 등 총 5곡이 수록된다.멤버들의 곡 작업 참여도 늘렸다. 환웅과 이도는 '우연히 너를 만나도' 작사·작곡에 참여했으며 이도는 '끝나지 않을 우리 이야기'에도 이름을 올렸다. 건희는 'We run for youth'의 가사를 썼다.원어스는 신보 발매에 이어 월드투어에도 나선다. 다음 달 24일과 25일 서울 공연을 시작으로 '2026 ONEUS WORLD TOUR 'FULL MOON''을 진행한다.원어스의 미니 12집 'FIRST LIGHT : 井'은 오는 23일 오후 6시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr