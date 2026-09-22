사진 = 박주현 인스타그램

사진 = 박주현 인스타그램

사진 = 박주현 인스타그램

사진 = 박주현 인스타그램

배우 박주현이 편안한 스타일링으로 자연스러운 근황을 공개했다.박주현은 최근 자신의 인스타그램에 "오랜만에 🍂"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 박주현은 회색 벽을 배경으로 브라운 컬러의 V넥 카디건과 짙은 데님 팬츠를 입고 한 손을 주머니에 넣은 채 옆을 바라보고 있다. 길게 내려오는 검은 생머리에 작은 링 귀걸이와 블랙 스트랩 시계를 더했으며 살짝 미소를 띤 표정과 자연스럽게 기댄 자세가 눈길을 끈다.이어진 사진에서 박주현은 같은 옷차림으로 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 여유 있게 떨어지는 데님 팬츠에는 굵은 스티치와 벨트가 더해졌고 한쪽 손을 허리 아래에 가볍게 댄 자세로 전신 스타일링을 드러냈다.또 다른 사진에서 박주현은 몸을 살짝 기울인 채 카메라를 향해 미소를 보이고 있다. 한 손을 허벅지 위에 자연스럽게 내려놓은 가운데 손가락의 반지와 손목시계가 함께 포착됐으며 브라운 카디건과 짙은 데님이 차분하게 어우러진다.마지막 사진에서 박주현은 같은 회색 벽 앞에 서서 정면을 바라보고 있다. 비스듬하게 기울어진 구도와 벽에 길게 드리운 그림자가 함께 담겼으며 긴 생머리와 브라운 카디건, 와이드한 데님 팬츠가 화면 안에서 선명하게 드러난다.한편 1994년생으로 32세인 박주현은 연극 '셰익스피어 인 러브' 공연을 성공적으로 마쳐 현재 차기작을 검토 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr