사진 = 한소희 인스타그램

사진 = 한소희 인스타그램

사진 = 한소희 인스타그램

사진 = 한소희 인스타그램

배우 한소희가 금발 스타일을 선보이며 다채로운 모습을 공개했다.한소희는 최근 자신의 인스타그램에 "매일 조금씩, 다시는 돌아오지 않을 오늘을 사는 모든 선우와 기호를 위해🌊"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한소희는 햇빛이 비치는 바다를 배경으로 카메라를 바라보고 있다. 밝은 금발을 뒤로 묶고 얼굴 옆으로 긴 앞머리를 자연스럽게 내렸으며 한쪽 어깨가 드러나는 블랙 오프숄더 상의를 입어 또렷한 이목구비를 강조했다.이어진 사진에서 한소희는 웨이브를 넣은 금발 헤어에 진주 귀걸이와 밝은 색상의 상의를 착용한 채 옆을 바라보고 있다. 얼굴을 가까이 담은 구도 속에서 길게 뻗은 아이라인과 은은한 핑크빛 메이크업이 선명하게 드러난다.또 다른 사진에서 한소희는 블랙과 그레이 컬러가 섞인 체크 패턴 의상을 입고 한 손으로 턱을 받친 채 정면을 응시하고 있다. 어깨에는 체인 스트랩이 걸쳐져 있으며 턱선까지 내려오는 금발 헤어와 붉은 벽이 대비를 이루며 얼굴을 더욱 선명하게 부각한다.마지막 사진에서 한소희는 양손으로 볼을 감싸고 입꼬리를 올려 미소 짓고 있다. 앞선 사진과 같은 체크 패턴 의상과 금발 스타일을 유지한 채 손끝을 얼굴 가까이 모은 포즈를 취해 또 다른 표정을 보여줬다.이를 본 팬들은 "언니너무예뻐", "금발 미녀", "너무 예뻐", "정말 아름답다", "금발쫀예", "항상 예쁘다" 등의 댓글을 달았다.한편 1994년생으로 32세인 한소희는 1962년생인 최민식과 함께 출연한 영화 '인턴'으로 관객들과 만나고 있다. '인턴은' 할리우드 영화 '인턴'을 리메이크한 작품으로 론칭 3년 만에 패션계의 다크호스로 급부상한 선우(한소희 분)의 회사에 경력 37년 차 실버 인턴 기호(최민식 분)가 입사하면서 시작되는 세대도 직급도 뛰어넘는 오피스 라이프를 그린 이야기다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr