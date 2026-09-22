배우 강소라가 운동과 식단, 피부 관리까지 꾸준히 이어가며 철저한 자기관리 면모를 나타냈다. 작품 촬영 일정과 컨디션까지 고려해 관리 시기를 조절한다고 밝히며 배우로서 자신만의 관리 원칙도 전했다.강소라는 자신의 유튜브 채널 '소라의 솔플레이'를 통해 운동과 식단, 피부 관리 등 일상 속 자기관리 과정을 꾸준히 소개해왔다.강소라는 앞서 피부 관리에 대해 "관리는 돈과 시간, 노력"이라고 밝힌 바 있다. 단기간에 변화를 주는 것보다는 자신의 일정과 컨디션에 맞춰 꾸준히 관리하는 것이 중요하다는 것.배우라는 직업을 고려한 나름의 기준도 있다. 강소라는 작품 촬영 중에는 표정 연기에 영향을 줄 수 있는 일부 관리나 시술을 피한다고 설명했다. 촬영 일정과 피부 상태 등을 살펴 적절한 시기를 선택한다는 이야기다.운동과 식단 역시 강소라가 꾸준히 신경 쓰는 부분이다. 평소 자신의 몸 상태에 맞춰 운동을 이어가는 한편 식단에도 신경 쓰는 모습을 콘텐츠를 통해 공개해왔다. 피부 관리 역시 이 같은 자기관리의 연장선에서 이어가고 있다.최근 공개된 콘텐츠에서는 피부 관리를 받는 강소라의 모습도 담겼다. 일정과 피부 상태를 고려해 관리에 나선 그는 의료기기 올타이트(AllTite)를 활용한 관리를 받으며 자신의 일상적인 루틴을 보여줬다.강소라는 운동과 식단으로 몸을 관리하는 데 그치지 않고 피부 관리까지 병행하고 있다. 자신의 생활 패턴과 작품 일정을 고려하면서 필요한 관리를 꾸준히 이어가는 모습에서 자기관리에 철저한 여배우의 면모가 엿보인다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr